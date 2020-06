I OPPVARMING: David de Gea og Manchester United-spillerne varmet opp med trøyer mot rasisme. Foto: Shaun Botterill / Pool Getty

United-legende gikk berserk mot De Gea: – Ville ikke sluppet ham på bussen

(Tottenham – Manchester United 1–1) David de Gea (29) fikk så ørene flagret etter en ny tabbe, men magi av Paul Pogba (27) sikret likevel rekord for Ole Gunnar Solskjær (47).

Etter å ha kommet inn fra benken danset Pogba seg inn i Tottenham-feltet og skaffet straffe etter en råfrekk finte på Eric Dier. Bruno Fernandes utlignet sikkert og sørget for at Solskjær for første gang har ledet Manchester United til 12 strake kamper uten tap.

Men det var den frittalende United-legenden Roy Keane som stjal mye av oppmerksomheten fra sin plass i Sky Sports-studio.

Det gikk nemlig brutalt for seg under sendingen midtveis i oppgjøret på Tottenham Hotspur Stadium. De Geas inngripen på Tottenhams åpningsmål, der han slepphendt lot et skudd av Steven Bergwijn glippe mellom fingrene, fikk den mangeårige United-kapteinen Keane til å se rødt.

– Jeg er sjokkert. Jeg er sjokkert over det målet. Jeg har sett mye fotball i løpet av årene, og jeg er forbannet etter å ha sett dette. Jeg er rystet over Harry Maguire. Og jeg er dødslei av denne keeperen, sier Keane og refererer til De Gea, som fikk knallhard refs av samme mann etter en tabbe mot Everton i mars.

Keane gir seg ikke der.

– Jeg ville ikke sluppet ham på bussen etter kampen. La ham ta en taxi tilbake til Manchester, sier han og kaller United-spanjolen «den mest overvurderte keeperen jeg har sett på lang, lang tid».

ETTERLENGTET COMEBACK: Paul Pogba startet på benken, men Ole Gunnar Solskjær byttet ham inn etter 63 minutter. 18 minutter senere pekte dommeren på straffemerket, etter at Pogba hadde danset rundt med Eric Dier nede ved dørlinjen. Det reddet United. Foto: MATTHEW CHILDS / POOL

Det var Manchester United som styrte første halvdel av første omgang, og Marcus Rashford var kun en imponerende benparade av Hugo Lloris unna å sende Solskjærs menn i ledelsen.

Isteden var det Tottenham som tok første stikk – etter ikke fullt så imponerende keeperspill av David de Gea. Han hentet seg riktignok litt inn med en spektakulær redning etter heading av Heung-Min Son få minutter senere.

Tempoet i kampen bar etter hvert preg av at lagene ikke har spilt tellende fotball siden første halvdel av mars. Da de fortsatt lå under ved timen spilt, tok Solskjær grep: Inn kom Paul Pogba – for første gang i 2020 – og det unge fenomenet Mason Greenwood.

Pogbas inntreden, og kombinasjonene med Bruno Fernandes, satte umiddelbart fart på Uniteds angrepsspill. Plutselig kom en frem til da anonym Anthony Martial til flere sjanser, men Lloris viste seg nok en gang frem med en gedigen redning.

Det var derimot lite franskmannen kunne gjøre med Fernandes’ kontrollerte straffespark ti minutter før slutt, etter at Pogba hadde fremprovosert en Dier-felling etter et lite dribleshow. Fernandes står nå med tre mål og tre målgivende pasninger på sine seks første seriekamper for «de røde djevlene».

I noen sekunder så det ut til at det kunne snu fullstendig for Solskjær, da Fernandes gikk i bakken og dommeren pekte på straffemerket for andre gang, men VAR konkluderte med at forseelsen ikke fant sted.

Uavgjortresultatet betyr at fjerdeplass Chelsea ved seier borte mot Aston Villa kan øke avstanden ned til United til fem poeng.

