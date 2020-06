Kommentar

Rosenborg-krisen: Ferten av fallitt

Av Leif Welhaven

PRESSET MANN: Eirik Horneland på vei ut av RBKs styremøte mandag kveld. Foto: Helge Mikalsen

I 536 dager har Eirik Horneland hatt muligheten til å gi Rosenborg plan og fasong. Nå er det tungt å selge inn at en «prosess» skal knekke koden han ikke har funnet.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Klokken har vel slått ett på tolv for «prosjekt Horneland». Avstanden mellom det han ble ansatt for å gjøre og det han har gjort, er rett og slett uakseptabelt stor. Horneland skulle skape den sportslige utviklingen klubben mente hadde manglet i en tid da titlene rant inn. Da valget først var tatt, er det mulig å skjønne at klubbledelsen har valgt å tro der andre har tvilt. Forandring kan jo ta tid å få på plass. Men det store problemet er at vi ikke ser konturene av en struktur som kreves om skyhøye forventninger kan innfris. Hvor vil egentlig Horneland med Rosenborg?

les også Hareide uaktuell for Rosenborg nå – kan ikke trene lag før tidligst til høsten

Mangelen på et konkret svar er nok en av de viktigste årsakene til at smertegrensen virker fryktelig nær nå. Med de spillerne klubben har, burde jo enhver trener kunne hevdet seg i rollen.

Horneland må måles etter om akkurat han er den aller best skikkede til å lede landets mest ressurssterke klubb. Uansett hvor tålmodig man ønsker å være, begynner det å bli vrient å finne argumenter som tilsier at rett mann er på rett plass.

les også Koteng benekter ikke Hareide-kontakt – Horneland taus etter styremøtet

Sammenligner man Rosenborg med den neste motstanderen (Bodø/Glimt) så langt i 2020, ser du kontrasten mellom en tydelig identitet og fomling. I lang tid har det vært en åpning der for at Horneland ville le sist og best, for kanskje han hadde masterplanen kritikerne har vært ignorante om. Men allerede to kamper ut i sesong nummer to har krisen nådd en dybde som ledet frem til et krisemøte. Er nå prat om en «prosess» det som trengs? Eller er det snart på tide å ta konsekvensen av at dette ikke er noe lykkelig ekteskap mellom klubb og trener?

Horneland har fått fortjent ros for hvor voksent han takler kritikk. Men på et eller annet punkt kan pendelen bikke over til å bli selvundergravende, om antallet ganger han legger seg flat begynner å løpe helt løpsk.

les også Analyse: Horneland er på vei til å miste seg selv

Enklere blir det ikke av at en trener med merittlisten til Åge Hareide står uten jobb. Selv om det foreligger praktiske vanskeligheter der, er Rosenborg selvsagt særs klar over hans evne til å oppnå resultater.

Nå venter altså Bodø/Glimt og Brann i de to neste kampene, klubber med full pott etter to runder. Worst case scenario kan være sesongdefinerende i negativ retning for Rosenborg.

Det vil være et gigantisk prestisjenederlag for styreleder Ivar Koteng dersom hendene nå strekkes i været. Men muligens vil tapet være enda større om det utsettes for lenge ...

Publisert: 23.06.20 kl. 07:48

Fra andre aviser