DØMT: Her forlater Harry Maguire (bak) rettsmøtet i Syros 22. august. Foto: Michael Varaklas / AP

Sky: Maguire funnet skyldig på flere punkter

Manchester United-kaptein Harry Maguire (27) er funnet skyldig i en rekke lovbrudd i Hellas.

For mindre enn 10 minutter siden

Maguire var ikke selv til stede under rettssaken i dag. Sky Sports melder i kveld at en dommer fant Manchester United-spilleren skyldig i grov vold, for å ha motsatt seg arrest og forsøk på å bestikke politiet.

27-åringen har hele tiden nektet for anklagene. Han ble arrestert sammen med broren Joe og en venn etter at de havnet i bråk utenfor et utested på ferieøya Mykonos torsdag i forrige uke.

Tumultene med en gruppe albanske menn oppsto angivelig fordi Maguires søster fikk i seg et ukjent stoff som endte med at hun kollapset.

Ingen av de tre tiltalte møtte i retten.

Hans advokat, Alexis Anagnostakis, ba under rettsmøtet i Syros i dag om at saken måtte utsettes, noe som ble avvist.

Vi oppdaterer!

Publisert: 25.08.20 kl. 18:38

Fra andre aviser