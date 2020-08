DØMT: Her forlater Harry Maguire (bak) rettsmøtet i Syros 22. august. Foto: Michael Varaklas / AP

Maguire funnet skyldig – dømt til 21 md fengsel

Manchester United-kaptein Harry Maguire (27) er funnet skyldig i en rekke lovbrudd i Hellas. Nå blir dommen anket.

Maguire var ikke selv til stede under rettssaken i dag. Sky Sports melder i kveld at en dommer fant Manchester United-spilleren skyldig i grov vold, for å ha motsatt seg arrest og forsøk på å bestikke politiet.

Ifølge The Independent er 27-åringen dømt til 21 måneder og 10 dagers fengsel. Siden det er hans første forseelse slipper han å sone. Trolig blir han straffet med en kraftig bot.

Etter å ha blitt gjort kjent med dommen varslet Harry Maguire at den blir anket.

- Etter kjennelsen i dag har jeg bedt mine advokater om å informere retten om at vi vil anke. Vi er uskyldig, og jeg, familien og mine venner er ofrene i denne saken, skriver Maguire i en uttalelse.

27-åringen har hele tiden nektet for anklagene. Han ble arrestert sammen med broren Joe og en venn etter at de havnet i bråk utenfor et utested på ferieøya Mykonos torsdag i forrige uke.

Tumultene med en gruppe albanske menn oppsto angivelig fordi Maguires søster (20) fikk i seg et ukjent stoff som endte med at hun kollapset.

Mens det britiske følget ville kjøre 20-åringen til lege, ble de i stedet kjørt til politistasjonen.

Ingen av de tre tiltalte, som alle ble funnet skyldig, møtte i retten. To politibetjenter vitnet for aktoratet.

– Ble sparket

Hans advokat, Alexis Anagnostakis, ba under rettsmøtet i Syros i dag om at saken måtte utsettes, noe som ble avvist.

Ifølge The Guardian fortalte advokaten i retten at Maguire bevisst ble sparket og dyttet av politibetjenter. De skal også ha sagt at «karrieren din er over». United-kapteinen satt to dager fengslet etter hendelsen.

Til tross for straffesaken valgte Gareth Southgate å ta ut Manchester United-stopperen til Englands kommende landskamper mot Island og Danmark.

– Jeg har tatt den avgjørelsen på bakgrunn av den informasjonen jeg har. Jeg har snakket med Harry, og det han forteller er noe annet enn hva mediene skriver, var begrunnelsen da England-manageren forklarte hvorfor han tok ut Maguire.

Publisert: 25.08.20 kl. 18:38 Oppdatert: 25.08.20 kl. 19:22

