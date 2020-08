DRØMMEN I OPPFYLLELSE: VM var et mål for Ingrid Syrstad Engen. I kveld realiserer hun en ny drøm når hun spiller Champions League-finale. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Syrstad Engen før CL-finalen: – Er ikke redd for å drømme stort

Det er bare én ting som plager Ingrid Syrstad Engen (22) før søndagens drømmefinale i Champions League: Hun får ikke dele opplevelsen med de som har hjulpet henne fram til karrierens foreløpige høydepunkt, foreldrene.

Mamma Gudrun og pappa Ørjan har alltid stilt opp og vært der for datteren siden hun begynte å spille fotball i barndomsklubben Melhus IL hjemme i Trøndelag.

– Det blir litt rart. Jeg har alltid hatt mine største støttespillere på tribunen. Mamma og pappa har vært med på alt jeg har opplevd, alltid. De har jeg kunnet gå bort til etter kamp uansett hvordan det har gått, enten man feirer sammen eller trenger trøst.

Søndag kveld må Ingrid Syrstad Engen klare seg selv når Wolfsburg møtes i en finale for fjerde gang for å kjempe om det gjeve Champions League-troféet. Det gikk bra i 2013, men i 2016 (tap etter straffespark) og 2018 (tap etter ekstraomganger) sikret Lyon seg to av sine seks titler.

– Kjenner støtten

På Estadio Anoeta i San Sebastián slipper ingen tilskuere inn. Ingen mamma, ingen pappa.

– Jeg vet hvor stort dette er for mamma og pappa også. Da er det kjedelig at de ikke skal få oppleve dette når de har gitt meg så mye. Jeg involverer dem mest mulig nå før kampen og bruker dem som jeg pleier. De følger med på TV og jeg vet de er minst like slitne som meg etter kampen. Jeg kjenner støtten uansett, sier 22-åringen.

Ting har gått fort for trønderen. Hun kan hake ut for de fleste målene hun satte seg: spill i Toppserien, etablere seg på landslaget og bli utenlandsproff. Trønderen var selvsikker nok til å nevne «store øyeblikk som Champions League-finaler» da hun for et par år siden ble spurt om nye mål. Nå er hun der, og hun vil ikke bare nøye seg med å spille finalen, hun vil vinne den.

– Jeg er ikke redd for å drømme stort. At jeg får ta del i dette skyldes en god blanding av å ha tro på seg selv, at man strekker seg til neste nivå og at du er heldig med valgene. Med fotball er det slik at man drømmer om de store titlene, men følelsen og gleden er den samme som når man vinner med landslaget. Det er følelsen man spiller for, den er det beste jeg vet, fastslår Syrstad Engen med overbevisning.

MODERLIG TRØST: Ingrid Syrstad Engen trøstes av moren Gudrun etter VM-kampen mot Frankrike i fjor. Ingrid forårsaket straffen som Frankrike scoret vinnermålet på, men Norge kom seg likevel videre til åttedelsfinalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Apropos følelser. Overgangen fra Toppserien til Bundesliga i fjor sommer ble tøffere enn ventet. 22-åringen har tidligere fortalt hvordan hun fullstendig utslått lå på gulvet etter dagens andre økt. Der og da visste hun ikke hvordan hun skulle komme seg på trening neste dag.

– I den perioden hvor det var tøft både mentalt og fysisk, hadde jeg nok med å møte opp på Wolfsburg-treningen, men ikke en eneste gang var jeg inne på tanken om å gi opp og dra hjem. Jeg hadde troen på at dette var riktig for meg, at det høye nivået ville gjøre meg bedre og sterkere. Gleden ved å spille fotball med så gode spillere er virkelig en av grunnene til at jeg er her, sier Syrstad Engen i dag.

La en plan

Hun var godt forberedt. Moren og faren var med Ingrid da hun dro og bodde med henne i Tyskland de første to ukene.

– Vi la en plan da jeg gikk hit. De lovte at de skulle være tilstede og stille opp om det ble tøft. Det har de virkelig gjort. Det gir en utrolig trygghet når du har en familie som du vet stiller opp når hverdagen er tøff.

I helgen blir det en siste «peptalk» med foreldrene før Syrstad Engen løper ut på Estadio Anoeta søndag kveld.

– Det er helt naturlig. Nå handler det om å finne rett fokus og å bruke de rundt meg i de siste forberedelsene. Dette er noe av det største man kan oppleve som fotballspiller, og i mitt hode handler alt om hvordan vi kan klare det.

Selvtilliten i dette tyske laget er det ingenting i veien med. Wolfsburg er ubeseiret på 40 kamper. Det forrige tapet kom i kvartfinalen i Champions League - mot nettopp Lyon - i fjor.

PS! Kristine Minde har spilt to av Champions League-kampene for Wolfsburg og vil også få sin medalje dersom tyskerne skulle vinne. 28-åringen gikk til Rosenborg tidligere i sommer.

Fire finaler - én vinner

2018/2019: Lyon-Barcelona 4-1

2017/2018: Wolfsburg-Lyon 1-4 (eeo)

2016/2017: Lyon-Paris Saint-Germain 0-0, 7-6 (straffespark)

2015/2016: Wolfsburg-Lyon 1-1, 3-4 (straffespark) Vis mer

