OPPTUR: Bjarne Berntsen fikk se Viking vinne for første gang på en måned. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Viking ga presset Berntsen uvurderlig seier

(Strømsgodset – Viking 0–2) Lokalavisen meldte at et tap burde bety slutten for Bjarne Berntsen (63), men takket være et selvmål, et innbyttermål og en omdiskutert dommeravgjørelse fikk Viking-sjefen en etterlengtet opptur.

Oppdatert nå nettopp

Stavanger-klubben lå på kvalikplass og sto med kun to poeng på de fire siste kampene før turen til Drammen, men tar med seg alle poengene hjem etter at Ipalibo Jack satte ballen i eget mål et kvarter før slutt før innbytter Joe Bell la på til 2–0 på overtid.

«Tiden renner ut for Bjarne Berntsen», skrev Stavanger Aftenblad-kommentator Stig Nilssen denne uken om Viking-treneren, som ifølge avisen har en klausul i kontrakten som gjør at begge parter kan avslutte den allerede etter inneværende sesong.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

«Ryker de borte mot Strømsgodset i helgen, er nok tiden inne for å ta fram kontrakten, framskynde intensjonen i avtalen og overlate til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim», skrev han videre.

Men lørdag kveld, med en blanding av dyktighet og flaks, sørget Viking for å gi sjefen et lite pusterom.

– Vi er nødt til å spille oss ut av sumpen vi har kommet inn i og deretter kan vi tenke på noe annet. Først og fremst må vi berge plassen i år, sier Vikings Kristoffer Løkberg til Eurosport.

Laget hans totaldominerte den første omgangen i Drammen. Særlig Zymer Bytyqi var et konstant uromoment, blant annet med et langskudd som traff undersiden av tverrliggeren, men til tross for fem betydelige muligheter for gjestene sto det fortsatt 0–0 til pause.

I andre omgang snudde kampbildet: Strømsgodset, som hadde blitt presset i hele første omgang, tok plutselig over og begynte å skape sjanser.

Kort tid etter hvilen kom Moses Mawa alene foran keeper, like utenfor sekstenmeteren, og ble taklet av Thomas Pereira. Godset ropte på straffe, men dommer Kai Erik Steen vinket spillet videre, til tross for at reprisene så ut til å vise at Pereira ikke traff ballen og dermed kunne blitt utvist for å frata en klar scoringsmulighet.

Dommerekspert Svein-Erik Edvartsen melder på Twitter at han mener Pereira skulle vært utvist.

Et stolpetreff av Johan Hove forsterket inntrykket av at Strømsgodset var i ferd med å feste et grep om oppgjøret.

Men da det virket som Godset virkelig var på vei mot noe, kontret Viking i kjent stil. Veton Berisha slo ballen inn foran mål, der en Ipalibo Jack i ubalanse fikk et uheldig touch på ballen og sendte den i eget mål.

Mikkel Maigaard fikk en gigantisk mulighet til å utligne da han sto alene og headet fra kort hold syv minutter før slutt, men ballen smalt i tverrliggeren.

Isteden var det innbytter Bell som fikk avgjøre på overtid med sitt første eliteseriemål. Dermed tok Viking sin første seier borte mot Strømsgodset i Eliteserien siden 2007.

Publisert: 22.08.20 kl. 19:54 Oppdatert: 22.08.20 kl. 20:04

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 5 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser