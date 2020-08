LEGENDE: Franz Beckenbauer, her avbildet i 2019 i forbindelse med åpningen av «Hall of Fame of German Football» ved det tyske fotballmuseet i Dortmund. Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFP

«Der Kaiser»: – Ser ingen svakheter i PSG-laget

Den tyske fotballegenden Franz Beckenbauer mener Bayern München står overfor Champions League-sesongens største test i finalen mot PSG. Norske kommentatorer er imidlertid ikke i tvil: Tyskerne er favoritter.

– Det er litt av et lag. Jeg ser ingen svakheter i PSG-laget. Jeg tror det blir jevnt, og at det er 50/50 hvem som vinner.

Det sier «Der Kaiser», Franz Beckenbauer, i et intervju publisert på Bayern Münchens offisielle nettsted.

Søndag kveld jakter den suverene Bundesliga-mesteren sin sjette Champions League-tittel. I veien for det står finaledebutanten PSG. Begge lag har vist strålende takter på veien mot finalen i Lisboa. Bayern München har slått ut Chelsea (7–1-sammenlagt), Barcelona med spinnville 8–2 og Lyon 3–0, og dermed scoret 18 mål i utslagsrundene.

PSG har på sin side snudd til seier mot både Erling Braut Haalands Borussia Dortmund og Atalanta, før de lekte seg til finale med en 3–0-seier over RB Leipzig i semifinalen.

– Dette blir den tøffeste kampen for Bayern München denne Champions League-sesongen, sier Beckenbauer.

BLANT DE STØRSTE: her løfter Franz Beckenbauer VM-trofeet etter å ha, med kapteinsbindet rundt armen, ledet Vest-Tyskland til seier i VM-finalen mot Nederland i 1974. Foto: TT NYHETSBYRÅN

VG snakket med to Viasat-kommentatorer om finalen.

Paul Thomas Clay følger fransk fotball, mens Eivind Bisgaard Sundet har tysk fotball som sitt fagfelt. De fikk tre spørsmål om finalen:

1. Hva taler for at Bayern München skal vinne Champions League?

2. Hva taler for at PSG skal vinne Champions League?

3. Hva blir sluttresultatet?

Begge to lanserer Bayern München som favoritter.

1. Hva taler for at Bayern München skal vinne Champions League?

Bisgaard Sundet:

– De er det beste laget. Fotball er et lagspill, og den enheten de spiller som er veldig bra. Jeg kan ikke huske å ha sett et så bra lag noen gang – og det taler for Bayern.

Clay:

– De ser så fryktelig sterke ut at jeg har vanskelig for å se hvordan Bayern ikke skal vinne. De er så sterke over hele fjøla. PSG har kanskje flere ekstremferdigheter på noen områder, men hos Bayern er det bare jevnt over veldig høy kvalitet.

2. Hva taler for at PSG skal vinne Champions League?

Bisgaard Sundet:

– PSG har det beste mannskapet. Altså, de har bedre enkeltspillere. Jeg har tenkt litt på dette. PSG har nesten bare verdensklassespillere.

Clay:

– De har vist stadig bedre defensiv struktur og klart å holde fasongen hele kampen ut. Når de klarer å stenge igjen bakover har de så mye offensiv kraft at de kan slå hvem som helst. Neymar er i kjempeform og Kylian Mbappé er på vei tilbake. De to er en håndfull for de fleste.

3. Hva blir sluttresultatet?

Bisgaard Sundet:

– Jeg tror det blir en del scoringer, så jeg tipper 3–2 til Bayern München.

Clay:

– Det gjør litt vondt å tippe mot fransk fotball, men jeg tipper 3–1-seier til Bayern München.

SAMME UTFALL? Bayern München ble «Kings of Europe» i 2013, etter at de slo Borussia Dortmund i finalen. Foto: DARREN STAPLES / X01323

VGs tips: Tyskerne triumferer

PSG mot Bayern München – et skikkelig gigantoppgjør. Franske PSG er i sin første Champions League-finale noensinne, mens Bayern München er mer erfarne i akkurat den sammenhengen. Tyskerne vant turneringen i 2013, og er favoritter til å vinne sin sjette CL-tittel søndag kveld.

De har vunnet 21 kamper på rad, og det er ikke bare det at de vinner; De scorer ekstremt mange mål også. 7–1 sammenlagt mot Chelsea, 8–2 mot Barcelona og 3–0 mot Lyon er fasit i CL-sluttspillet.

PSG har på sin side tatt seg forbi Borussia Dortmund med 3–2 sammenlagt, før både Atalanta og RB Leipzig måtte se seg slått. PSGs offensive arsenal kan skape trøbbel for et hvilket som helst lag. Det samme gjelder for Bayern München. Det er tyskerne som ser sterkest ut.

For øyeblikket er de kanskje er verdens beste lag. De har også langt mer erfaring, noe som kan vise seg å bli gjeldende. PSG får en boost i form av at målvakt Keylor Navas kan bli klar til finalen, og Marco Verratti er også på bedringens vei, men vi går for seier til Bayern München – et lag som ser bortimot uslåelige ut.

