BESKYTTET: Timo Werner kommer til Tysklands spillerhotell i Stuttgart. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Timo Werner: Chelsea vil ta opp kampen med Liverpool og City

Timo Werner (24) avslører at Chelsea-manager Frank Lampard har snakket om hvordan de skal ta opp kampen med Liverpool og Manchester City.

Nå nettopp

Det betyr at de tenker sølvtøy i London-klubben foran den kommende sesongen.

Mange vil si at det er god grunn til å tenke slik etter å ha hentet Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Xavier Mbuyamba, Malang Sarr, Thiago Silva, kanskje Kai Havertz – og altså Timo Werner.

– Han (Lampard) har vært fantastisk å jobbe med, og han har snakket om planene for fremtiden, og hvordan vi kan kjempe med lag som Manchester City og Liverpool, sier Timo Werner til Chelseas hjemmeside.

– Jeg ser på Chelsea som en stor klubb, og med det laget vi har nå, tror jeg vi kan nå et nytt nivå, fortsetter tyskeren.

les også Bildespesial: Alle Solskjærs 126 mål i United

Etter Chelsea sist sesong ble nummer fire (med like mange poeng som Manchester United på 3. plass) kan det vanskelig bety noe annet enn at de blå tenker å kjempe om titler.

– Vi har noen veldig gode spillere her, og manageren er der for å vise oss veien, og hjelpe oss til å forbedre oss. Vi har jobbet mye med taktiske ting, så vel som styrke og kondisjon, for å sikre at vi er klare for sesongstart, forteller Timo Werner, en av signeringene i dette vinduet.

Nå er han opptatt med det tyske landslaget, som torsdag åpner Nations League med kamp mot Spania i Stuttgart.

Tyskland-sjef Joachim Löw har vært veldig åpen på forhånd om hvem som kommer til å spille:

– Robin Gosens kommer definitivt til å spille. Kevin Trapp skal stå i mål. Jeg tenker også å starte med Niklas Süle og Leroy Sané. Jeg kan komme til å kjøre med tre bak torsdag – og så firebackslinje søndag, sa Löw på sin pressekonferanse. Motstander søndag er Sveits.

les også Aubameyang scoret to, løftet FA-cuptrofeet – og mistet det i bakken

Gosens er ikke av de mest kjente tyske fotballspillerne, men med Atalanta kom han til kvartfinale i Champions League og 3. plass i Serie A.

– Han har hatt en god sesong i Italia og har derfor fortjent å spille, fastslo Joachim Löw.

Atalanta-spilleren har nederlandsk far og tysk mor og ble født rett ved den nederlandske grensen.

På keeperplassen mangler både Manuel Neuer og Marc-André ter Stegen, og Bernd Leno har også en liten skade, som gjør at det er klart for Trapp fra Eintracht Frankfurt. Leno kommer muligens til å spille mot Sveits søndag.

les også Dette er Chelseas nye spydspiss

Publisert: 03.09.20 kl. 18:57

