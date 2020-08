Kommentar

Cupen bør skrotes nå

Av Leif Welhaven

REGJERENDE: Viking løftet pokalen i 2019. Blir det noen vinner i 2020? Foto: Fredrik Solstad

2020 er breddefotballens annus horribilis. Det er ingen grunn til å gjøre vondt verre ved å gjennomføre cupen som en ren turnering for eliten.

Nostalgi og tradisjon er mulige momenter som taler for å forsøke å gjennomføre et «norgesmesterskap» under de rådende omstendigheter. Men slike hensyn bør ikke være i nærheten av å være tungtveiende nok til lage en cup som håner det cupen skal være.

Når bredden ikke engang får anledning til å trene ennå, og følgelig vil være ekskludert fra å være med i «norgesmesterskapet» i 2020, blir det politisk håpløst og direkte tåpelig at Norges Fotballforbund har brukt så lang tid på å trekke den eneste logiske konklusjonen; Cupen bør ikke avvikles dette året.

Hva skjer med cupen for kvinner i år? Her jubler LSK for fjorårets seier. Foto: Stian Lysberg Solum

En avgjørelse ventes å være rett rundt hjørnet, men det er noe lett parodisk over situasjonen vi i skrivende stund står i. Norsk Toppfotball, altså interesseorganisasjoen for toppen, for lengst innsett at en ren elitecup er et uspiselig konsept. Men Norges Fotballforbund har ennå ikke kastet inn cupkortene for 2020. Forstå den situasjonen den som kan.

En god del av «schwungen» over selve cupfinalen har bleknet litt de seneste årene. Fortsatt er det stas og prestisje å heve pokalen, men det er liksom ikke helt den samme sitringen rundt en helg sent på året som vi har vært vant til. Men det som ennå er intakt, og som strengt tatt er veldig mye av sjarmen med hele cupkonseptet som sådan, er alt som skjer i innledende runder. Dette er mye av sesongens høydepunkt for mindre klubber, og opplevelsen av å få en gigant på besøk gjør normalt mye for både lokalpatriotisme, oppslutning og omsetningen i den lokale kiosken i klubbhuset. Og vel så gøy som hvem som løfter pokalen til slutt, er jo spenningen rundt mulige cupbomber underveis. Hvor lenge kan David holde Goliat unna....

Kan det virkelig skje? Ja visst - i alle andre år enn det som er snudd på hodet av et virus kalt covid-19.

Og med alt annet enn de aller beste i kontakttreninger, får vi jo ikke noe som ligner en cup slik den skal være, og da er trenger norsk fotball strengt tatt ikke å gjøre enda større forskjell på dem som er inne og dem som er ute.

Argumentene for å avlyse stopper imidlertid ikke her. Selv om det har gått bra så langt, er det knyttet en skjørhet til gjennomføring av de ligaene som er i gang, ikke minst etter skjerpede krav fra myndighetene. Da er det klokskap i å konsentrere seg om å komme i mål med det som har fått grønt lys, i stedet for å la følelser bære av med seg, og gjennomføre et NM bare fordi det alltid blir kåret en norgesmester før julehandelen virkelig kommer i gang.

Også rent smitttevernmessig er det jo også et poeng å bidra til å unngå unødvendige forflytninger og aktivitet, i en tid da det ikke var noen selvfølge at elitefotballen skulle få den plassen i køen som den endte med. På toppen av alt vil jo rettighetshaver NRK måtte ha noe som ligner en mulighet på å planlegge alt som følger av logistikk opp mot andre gjøremål.

Summa summarum bør alle parter få det svaret som er lovet nå. Og det svaret bør være å sette en sort, tykk strek over cupen i det kjipeste året på evigheter.

Så får vi håpe at 2021 virkelig står i breddens tegn...

Publisert: 31.08.20 kl. 18:00

