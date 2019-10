PÅ LAG: Hovedtrener Eirik Horneland og keepertrener Jørn Jamtfall (til venstre) stikker hodet inn mens styreleder Ivar Koteng blir intervjuet av VG. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Koteng om Søderlund-seansen: – Jeg synes ikke det er greit

TRONDHEIM (VG) Med gruppespill i Europa, og 20–30 millioner i overskudd, går ikke Ivar Koteng (60) med på at 2019 har vært et horribelt år for Rosenborg Ballklub. Men styrelederen innrømmer at han liker dårlig det som har skjedd de siste dagene.

Nå nettopp







Hverken media-ansvarlig Trond Alstads oppførsel under et intervju med NRK fredag – eller Alexander Søderlunds stunt med supporterne søndag, er saker Koteng synes noe om.

Om at utviste Søderlund sang«hater, hater, hater Molde by» fra tribuneplass i annenomgangen, sier RBKs styreleder:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg synes ikke det er greit. Du skal være kry av å være på Lerkendal, du skal kunne ha med deg barnebarn. Jeg respekterer andres syn på dette, men jeg setter ikke pris på at Søderlund gjorde dette.

– Er det greit at han står blant supporterne?

– Absolutt.

– Men ikke det han synger?

– Nei. Vi snakker ofte om folkelighet i Rosenborg. Er dette folkelig? Etter min mening skal alle trives med å være på Lerkendal. Og dette er ikke folkelig, svarer Koteng.

Han møter oss, fire minutter før avtalt tid, på Lerkendal. Avtalen er faktisk gjort FØR de to siste negative episodene, som bare føyer seg inn i rekka av negative hendelser i fotballåret 2019. Vi setter oss inne på rommet på Brakka der de fleste beslutninger tas, og der Rosenborgs viktigste postulater står som en vekker – på veggen.

STERKE MENINGER: Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg, som har hatt et vanskelig år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Du får bare spørre, starter Koteng.

– Hva mener du om Trond Alstads oppførsel, da han stoppet et intervju NRK gjorde med Pål André Helland?

– Da jeg så det, tenkte jeg: «Hva er det vi tøyser med?» Dette er da ingenting å reagere på. Og det har Trond fått klar beskjed om. Go’foten i Rosenborg blir ikke prioritert bestandig – og den virker heller ikke bestandig. Dette er et godt eksempel på det, svarer Koteng.

I Adresseavisens podkast «Rasmus&Saga», som ble publisert mandag, leste programlederne opp en uttalelse fra Rosenborg-leder Alstad. «Intervjuet med Pål André Helland fikk en annen retning enn ønsket. Det beklager jeg sterkt», sier Alstad.

Tilbake til Koteng:

– Hvorfor skjer alt dette?

– I Rosenborg ønsker vi å snakke med føttene. I år er det blitt alt annet enn føttene det er snakk om ...

– Det har skjedd mye i 2019. Hva har vært det verste?

– Rettssaken, svarer Koteng – om saken mellom RBK og trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, som startet i Trondheim tingrett 21. januar – og ble avsluttet tre dager senere.

– Jeg visste at saken ville prege oss – en stund. Jeg hadde bare ikke regnet med at den skulle hefte ved oss hele sesongen. Men det er stadig noen som kommer opp med den saken, i diskusjoner, svarer Koteng.

Da «trenersaken» startet i tingretten, hadde Koteng og RBK allerede «kranglet» med FK Haugesund om overgangen til trenerne Eirik Horneland og Karl Oscar Emberland – og fått rettssaken mot spissen Nicklas Bendtner i fanget. Dansken ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør.

Alle disse tre tingene i januar. Starten på fotballåret 2019 skulle komme til å prege klubben gjennom alle månedene. Det nye trenerteamet kom sent i gang, de seiersvante spillerne slet med å høre på tanker fra trenere som kom fra en fjerdeplass med Haugesund, og seriestarten ble en fryktelig tung materie. 16. mai lå klubben an til nedrykk, med bare seks poeng på de åtte første kampene.

POSTULATENE: På veggen henger mye av arven etter Nils Arne Eggen. Ivar Koteng mener klubben prøver å følge de punktene så godt det lar seg gjøre. I 2019 har de bommet – litt ... Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg visste det ville bli en sesong der det gikk opp og ned. I klubben var vi forberedt på det. Men folk rundt aksepterer det ikke på samme måten, sier Koteng.

Men så snudde det. Koteng billedlegger situasjonen på følgende måte:

– Fra 20. mai til vi røk mot mesterne fra Kroatia i august, etter en av de beste kampene Rosenborg har spilt de 10 siste årene, ble jeg hverken kalt «hestkuk» eller «idiot», som hadde vært helt vanlig i tiden før 20. mai.

– Går det inn på deg?

– Folk må få si og mene hva de vil. Det er alltid 100 stykker som er mot deg – uansett. Og mesteparten av kritikken kommer av at vi faktisk ikke har vært flinke nok. Og for egen del så sliter jeg såpass under kampene at jeg må gå meg turer, ofte setter jeg meg på handikaptoalettet. Det er helt jævlig, kampene, jeg blir fysisk kvalm. Og jeg er aldri trygg før det står 3–0. Minst.

Mens vi sitter der, stikker Eirik Horneland hodet inn. Hovedtreneren er blid etter søndagens seier over Molde, men sesongen som helhet har vært skuffende.

– Føler du deg trygg på at Horneland er rett mann til å ta Rosenborg tilbake til toppen?

– Vi har Norges desidert beste trener, svarer Koteng – uten å mukke.

– Har han de redskapene som skal til for å føre RBK til toppen igjen da?

– Det skal vi gi han. Vi har klare ambisjoner i det neste overgangsvinduet. Så jeg tror vi blir ganske gode neste år, svarer Koteng.

– Blir det endringer i ledelsen i klubben etter denne vanskelige sesongen?

Koteng blir stille. Så svarer han:

– Vi i ledelsen må bidra til utvikling i 2020, vi kan ikke stå stille. Hele klubben må forbedre seg kraftig, også vi i ledelsen. Og det er svært viktig at vi samhandler, at folk tenker og gjør det samme. «Åpenhet» vris alltid på, når det snakkes om Rosenborg. Men vi skal i hvert fall oppføre oss skikkelig, mot alle.

– Men blir det utskiftninger?

– Det kan jeg ikke svare på nå.

– Tenker du at 2019 har vært et helvetes-år?

– Nei. Jeg visste at det ville bli et vanskelig år, sportslig, og så har det dukket opp noen episoder, utenfor banen. Men vi håndterer det. Humøret er bedre internt enn det er eksternt, når det gjelder Rosenborg. Og husk, det er bare fotball. Og hadde det vært et så «helvetes-år» som mange skal ha det til, så hadde jeg nok ikke fortsatt vært styreleder i klubben, sier Ivar Koteng.

Publisert: 29.10.19 kl. 01:02







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 26 17 5 4 58 – 27 31 56 2 Bodø/Glimt 26 14 8 4 55 – 35 20 50 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 26 12 8 6 42 – 32 10 44 5 Viking 26 11 7 8 45 – 38 7 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om