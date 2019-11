I KRYSSET: Lionel Messi fortviler etter å ha truffet krysset, men ikke mål, før pause. Foto: ALBERT GEA / X01398

Stoppet av Slavia Praha – mener Barcelona sliter med Anfield-spøkelset

(Barcelona - Slavia Praha 0–0) Etter 16 strake hjemmeseire ble Lionel Messi og Barcelona møtt med en gigantisk pipekonsert på Camp Nou, etter bare 0–0 mot vesle Slavia Praha.

For første gang på 46 kamper gikk Barcelona av hjemmebanen uten scoring. Storlaget har fremdeles en jobb å gjøre for å sikre avansement fra gruppespillet i Champions League for 16. sesong å på rad.

Den spanske giganten har ikke imponert denne høsten, selv om laget topper gruppen med åtte poeng etter fire kamper. 0–0 borte mot Borussia Dortmund, 2–1 etter en sen Luis Suarez-scoring hjemme mot Inter, litt heldige 2–1 borte over Slavia Praha og 0–0 hjemme mot samme motstand er ikke resultater vi er vant med fra Messi & Co.

Flere har antydet at Barcelona har sett rystet ut helt siden den brutale 0–4-smellen i Champions League-semifinalen mot Liverpool for et halvt år siden, en av de aller verste i klubbens historie.

FEIRET SOM SEIER: Slavia Prahas spillere feirer etter en sterk bortekamp. Foto: Joan Monfort / AP

«Spøkelset fra Anfield henger fortsatt over Barcelona», skrev Santi Giménez fra sportsavisen AS etter 1–3-tapet for Levante i helgen. Kun tre av de 11 siste bortekampene er vunnet.

«Det var noe som gikk i stykker den kvelden. Eller det er muligens riktigere å si at det ble avslørt at noe var ødelagt, og det er ennå ikke blitt ordnet opp i», skrev den Spania-baserte Guardian-journalisten Sid Lowe for noen uker siden.

Barcelona har altså åtte poeng, Inter og Borussia Dortmund har fire (møtes klokken 21), mens Slavia Praha har to.

Barcelona har igjen tøffe kamper mot Borussia Dortmund (hjemme) og Inter.

Slavia Praha har greid seg bra i en knalltøff gruppe. Tsjekkerne lot seg heller ikke skremme av Camp Nou, fortsatte med sin ballbesittende stil og hadde flere brukbare muligheter til å ta ledelsen.

Barcelona var best og hadde ballen mest, men det var stort sett bare Lionel Messi som greide å skape noe, i Luis Suarez’ skadefravær. Antoine Griezmann fikk lite til.

Messi hadde flere gode muligheter før pause, og aller nærmest var han da han tok med seg ballen over halve banen og plasserte skuddet helt oppe i krysset, men ikke på innsiden av stolpene. Messi hadde også en kjempesjanse etter pasning fra stortalentet Ansu Fati i 2. omgang.

PS! Barcelona topper en superjevn La Liga med 22 poeng etter 11 kamper.

