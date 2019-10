GODE DAGER: Ole Gunnar Solskjær kan endelig strekke armene i været litt oftere. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Kommentar

Nå gjenstår det å bruke hodet

(Chelsea – Manchester United 1–2) Ole Gunnar Solskjær fikk se det fineste av de 65 målene under hans ledelse, men det er noen scoringer han nesten aldri har fått oppleve på sine ti måneder som United-sjef.

Kvartfinaleplass i ligacupen, tre strake seire og uavgjort mot Liverpool gjør at livet plutselig er mye lettere for Solskjær.

Mot Chelsea fortsatte han med sin nye suksessoppskrift: Tre stoppere. Det var fortsatt vanskelig å komme seg forbi Victor Lindelöf, Harry Maguire og Marcos Rojo, i 45 minutter.

KLUBBLEGENDER: Det var god stemning mellom Ole Gunnar Solskjær og Chelsea-sjef Frank Lampard på Stamford Bridges. Foto: GLYN KIRK / AFP

Frank Lampards livate Chelsea-lag, med syv strake seire, ble fullstendig kneblet før pause, til tross for stort overtak i ballinnehav. United så ut til å ha full kontroll på hendelsene etter Marcus Rashfords straffescoring, men etter 15 minutter i garderoben var det ikke mye igjen av den kontrollen.

Harry Maguire surret det til voldsomt i en duell med Michy Batshuayi, Marcos Rojo rygget, Chelsea utlignet og United var i ferd med å bli overkjørt. Solskjær måtte foreta seg noe.

Ut med midtstopper Victor Lindelöf, inn med angriper Anthony Martial. Plutselig fikk Chelsea mye mer å tenke på bakover. Kampen endret karakter, et mesterlig lite Solskjær-trekk, et nytt bevis på at han kan foreta taktisk avgjørende grep underveis.

Og da Marcus Rashford hentet frem et drømmefrispark fra rundt 30 meter, ble det den tredje strake borteseieren for laget som for kort tid siden aldri greide å vinne borte.

Etter to nye dødballmål pønsker Ole Gunnar Solskjær videre på hvordan etablerte forsvar skal overvinnes. En del av løsningen skjuler seg bak dette spørsmålet: Hva skal til for at Manchester United klarer å score i lufta?

Av lagene som har vært i Premier League de to siste sesongene er det ingen som har gjort færre mål med hodet.

Siden Solskjær tok over har United scoret 49 mål på 31 seriekamper. Bare ett av dem er nikket i mål, Paul Pogbas 2–0-scoring mot Bournemouth 30. desember i fjor.

Forrige Premier League-sesong scoret Liverpool 18 mål med hodet , flest av alle. Tottenham hadde 14, Everton og Burnley 13, Manchester City 12. Helt i bunn: United, Cardiff og Southampton med fire, og tre av de fire kom før Solskjær overtok, attpåtil av spillere som nå er borte (to av Lukaku og ett av Sanchez).

Så langt denne sesongen har Manchester City fem scoringer med hodet, Liverpool, Burnley, Everton og Leicester fire. Manchester United er én av fire klubber med null i statistikken .

Til sammenligning: I de fem siste sesongene under Alex Ferguson greide United 14, 14, 18, 16 og 14 Premier League-scoringer med hodet.

Det kan kanskje synes som et lite mysterium, i hvert fall er det en kode Solskjær må knekke.

Den mest åpenbare forklaringen er at det er for få og/eller for dårlige innlegg, en annen at United ikke har spillere som er gode nok i lufta foran motstandermålet. Dette var en av grunnene til at United ble koblet til Mario Mandzukic og andre spisskjemper i sommer.

Akkurat nå er rett og slett hodespillet et angrepsvåpen United ikke har, bortsett fra på dødballer. Men heller ikke der er det blitt uttelling, ikke engang Harry Maguires inntreden har hjulpet.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Marcus Rashford og Anthony Martial har hovedoppgaven med å fikse målene, og de skremmer ingen i luften.

Rashford er toppscorer under Solskjær med 16 mål (serie og cup). Han har scoret 52 ganger på 184 kamper (122 fra start). Fire av målene er kommet med hodet, ett av dem ble han bare truffet av en Pogba-heading, det siste kom i fjor høst.

Anthony Martial står med åtte mål under Solskjær. Han har også 52 totalt, på 181 kamper, siden debuten i 2015 (130 fra start). Martial har scoret tre ganger med hodet, det siste høsten for to år siden.

Martial har åpnet bra etter at han fikk spissplassen av Solskjær. Det overrasket de fleste og ser ut som et suksessgrep. Franskmannen har sin styrke inne i 16-meteren, der scorer han de aller fleste av sine mål med sin skarpe høyrefot.

I tillegg har manageren fått orden på forsvarsspillet og løftet frem Scott McTominay som en lederfigur på midten, særlig viktig nå som Paul Pogba er skadet. Dessuten er alle de tre Solskjær-kjøpene vellykkede.

Så gjenstår det å se om han kan få orden på angrepsspillet – og gjøre Manchester United til en fryktet lufttrussel igjen.

PS! Totalt har Manchester United scoret 65 mål på 44 kamper under Solskjær. Tre er kommet med hodet: Pogbas ene i serien, samt de to borte mot Chelsea i FA-cupen i februar, begge av fremadstormende midtbanespillere: 1–0 ved Ander Herrera og 2–0 ved Pogba.

