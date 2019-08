ATTRAKTIV: Alle vil ha en bit av Torgeir Børven i pressesonen etter 2–2-kampen på Aker Stadion. Spissen fra Øystese stoppet og pratet det han rakk før Odd måtte haste av gårde for å rekke et fly. Foto: Mats Arntzen, VG

Toppscorer Børven drømmer om USA-eventyr: – Et lite mål

MOLDE (VG) Etter en fantastisk sesong snakker Eliteseriens toppscorer, Torgeir Børven, om å vise at han kan hevde seg utenlands. Men først ønsker han å oppnå suksess med Odd.

– Fokuset er Odd nå. Vi skal ha medalje og cupgull, så får vi se hva som skjer etter sesongen, sier Børven til VG, etter å ha scoret to mål i toppkampen mot Molde.

Kontrakten til mannen som har banket inn 15 mål på 19 seriekamper denne sesongen utløper neste sommer, men oppholdet kan kanskje bli lenger.

Varden skriver nemlig at Børven er i kontraktsforhandlinger med Odd om å forlenge avtalen.

– Jeg var oppom kontoret til Tore Andersen og snakket om det for noen dager siden, bekrefter Børven til avisen.

Han sier at resten er opp til agenten Kent Karlsen, som på kortere sikt har fått flere arbeidsoppgaver.

– Jeg har sagt til agenten at han må få gode spillere til Odd slik at man får tatt medalje. Så er det god tid til å evaluere etter Haugesund borte 30. november, sier Børven til VG.

Sa nei til Iran – kaller USA «et lite mål»

I podkasten «Heia Fotball», som Børven gjestet forrige uke, sier spissen imidlertid at han kunne tenke seg å spille utenlands igjen.

– Man har lyst til å prøve. Man har lyst til å vise at man har noe der ute å gjøre. Man kan si at jeg hadde en dårlig erfaring, men når du har akseptert en dårlig erfaring, er det en god erfaring, sier Børven i podkasten, etter å ha mislyktes i nederlandske Twente.

Samtidig røper han at han har en liten drøm om å «kose seg litt» i USA.

– Det sa jeg faktisk til Kent før jeg gikk til Brann, at det var et lite mål, sier Børven til VG.

– Hva er det som er så fint med USA?

– Det virker som det er masse folk på kampene. Et lite eventyr. Det ser ikke så verst ut, sier han, men understreker at det ikke er et «must» å reise dit.

les også Molde-treneren ler av Fagermo-uttalelser: – Da er ikke de et topplag

Det er i hvert fall ingen tvil om at Børven er en attraktiv mann. Nylig skal han ha takket nei til et tilbud fra Iran, ifølge Varden.

– Det har vært veldig moro å levere for min egen del og at laget er oppe i toppen, sier Børven til VG om egne prestasjoner.

Det har ført til god stemning i garderoben, noe hele verden har fått med seg:

Avskiltet som spiss

I vinter ble Børven forsøkt drillet som indreløper, ifølge Børven selv fordi Fagermo mente «han ikke var i nærheten som spiss».

Det kulminerte i noen tøffe opplevelser på midtbanen mot IFK Göteborg og CSKA Moskva i vinter.

– Etter de kampene tenkte jeg «fy faen, dette blir en tøff sesong». Jeg hadde tre touch på ballen og hang etter som et slips. Det var så tungt, sier Børven i «Heia Fotball»-podkasten.

les også Børven med klar melding til Odd-ledelsen: – De må tørre

Men så pådro Andreas Helmersen seg en ny kneskade. Odd hentet aldri noen ny spiss, og Børven ble igjen løsningen på topp.

– Da tenkte jeg «fy faen, jeg er glad for å spille spiss». Nå må jeg bare levere igjen, fortsetter han.

Nå er Odd-trener Dag-Eilev Fagermo strålende fornøyd med jobben Børven gjør på topp.

– Han er en klassespiss når han er så godt trent og i form som han er nå, sier Fagermo til VG.

Odd-treneren var ikke like overbevist av Eirik Hestad:

