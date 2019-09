GOD KAMP: Martin Ødegaard (til høyre), Sander Berge og Haitam Aleesami spilte alle en god kamp mot Sverige søndag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge – fortsatt et lite nummer for små

STOCKHOLM (VG) (Sverige-Norge 1–1) Lars Lagerbäcks Norge glapp nok en gang en ledelse ut av hendene. Mye er bra, men fortsatt mangler helheten i dette norske laget. Derfor er EM-plassen i øyeblikket et veldig langt innkast unna.

Men det startet så bra. Norge, som aldri (syv kamper) hadde vunnet en kvalifiseringskamp på svensk jord, tok kommandoen på Friends Arena. Det var tryggere enn vi fryktet, svenskene var dårligere enn vi trodde.

Omgangen så ut til å ebbe ut med 0–0.

Så: Et kjapt oppspill, en tabbe fra Sverige-kaptein Andreas Granqvist, Joshua King spilte til Martin Ødegaard, Martin Ødegaard kom med en pasnings-forlengelse videre til en umarkert Stefan Johansen, et touch, venstre fot, keeper Robin Olsen var ikke sjanseløs, men skuddet kom tilbake der han bevegde seg fra, hard markkryper i motsatt hjørne. Fingertuppene var så vidt på ballen. Men den gikk inn.

1–0 Norge.

Og så blåste dommeren av 1. omgang.

Og vi tenkte: Skal det virkelig gå? Norge hadde hatt en uvanlig kontroll i den første omgangen, selv om de ikke skapte mye. Svenskene fant ikke ut av Martin Ødegaard, Joshua King er en håndfull for de fleste, ikke minst for Sverige. Sverige fikk ikke opp tempoet, det var tendenser til sirup i spillet.

Det var mye positivt å ta med seg inn i garderoben for Lars Lagerbäck og spillerne.

Men pausen er – kanskje – det mest undervurderte i en fotballkamp. Utallige kamper har endret seg via de 15 minuttene det ikke spilles fotball. Og 2. omgangen startet som den ikke burde gjort: Norge ble passive, svenskene tok kommandoen – og scoringen kom tidlig, altfor tidlig.

60 minutter, og Emil Forsberg fikk stå ganske alene og prikke da ballen gikk for fort for de norske spillerne inne i eget felt, det ble ikke ryddet unna. Og Rune Jarstein var sjanseløs på skuddet til Forsberg.

1–1. Vi tenkte selvsagt, igjen, på de kampene Norge har ledet – og mistet poeng. Fra 2–0 til 3–3 mot Sverige på Ullevaal, fra 2–0 til 2–2 mot Romania på Ullevaal. Og nå fra 1–0 til 1–1 i Stockholm. Det er seks tapte poeng, i teorien. Men sånn er fotballen – nådeløs når du enten ikke setter sjansene eller mister en markering eller tre.

Hva nå? På en måte er uavgjort et godt resultat, borte mot Sverige. Men det duger neppe for Norge slik tabellsituasjonen er i gruppen. Markus Henriksens skade åpnet for noe mer offensivt, med Tarik Elyounoussi inn. Så kom Erling Braut Haaland inn for Stefan Johansen – enda større offensiv.

Og det lyktes – nesten. Begge lag «gikk for det», virket det som. Norge kom på noen glimrende kontringer, med Berge, Ødegaard og King. Det var nær – flere ganger. Norge var gode, viste at laget har vokst, at det er mange gode fotballspillere på dette laget, men også at det – trolig fortsatt vil ta litt tid før det sitter helt.

Nå må Norge etter all sannsynlighet ha poeng mot Spania på Ullevaal i oktober, slå Romania i Romania i samme måned – hvis det direkte EM-håpet skal leve. For i øyeblikket har Sverige 11, Romania 10 og Norge ni poeng.

Det blir oktober som avgjør.

Og mest trolig mars 2020, da semi- og finalene i Nations League skal spilles.

Martin Ødegaard spilte i sin favorittrolle i denne kampen, og laguttaket med Markus Henriksen inn på midtbanen, Selnæs på kant og Ødegaard bak King var slett ikke dumt av Lagerbäck.

Det eneste som var å utsette på Martin Ødegaard mot Sverige var dødballene. Der må det jobbes videre.

Det eneste som var å utsette på Norge var at laget nok en gang slapp motstanderen inn igjen i en kamp de hadde godt grep om.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

