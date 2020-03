AVSLØRER: Lars Lagerbäck forteller åpent om EM-planen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå avslører Lagerbäck hele EM-planen

Landslagstrener Lars Lagerbäck har for første gang sendt «hjemmelekse» til de norske spillerne. Søndag morgen avslørte han hele planen for playoff og eventuelt EM-sluttspill.

Nå nettopp

Det var på fotballtinget at svensken fortalte åpent og ærlig om hvordan han tenker å forberede spillerne sine til playoff mot Serbia den 26. mars og eventuelt Skottland/Israel den 31. mars i en finale som kan gi EM-billett.

– Vi har veldig liten tid med spillerne etter at vi samler dem før Serbia-kampen. Derfor har vi sendt en analyse ut til dem. Forhåpentligvis kommer de derfor godt forberedt til samlingen. Vi er opptatt av at de skal ta egenansvar. Og så har Perry Hansen dratt rundt og besøkt mange, fortalte Lagerbäck til fotballtinget.

Han viste fram deler av analysen til forsamlingen. Den inneholder blant annet videoer med hvordan Serbia spiller.

Lars Lagerbäck sliter med at flere av spillerne nå ikke spiller. Rune A. Jarstein og Sander Berge var begge satt på benken denne helgen. Joshua King var skadet. Markus Henriksen var ikke med i troppen til Bristol City.

– Spilletid er det minst viktige når vi tar ut laget, sa Lagerbäck og trakk fram denne prioriteringen når han tar ut troppen fra de 34 spillerne som han og Perry Hansen følger tett:

1. Få balanse i lagdelen.

2. Prestasjoner på landslaget tidligere, kontinuitet.

3. Form og fitness.

4. Spilletid i klubblaget.

les også Lagerbäck frykter tomme tribuner: – Jättetråkigt

Landslagssjefen la også fram planen for hva landslaget skal gjøre om de kvalifiserer seg gjennom kampene mot Serbia og Skottland/Israel:

19.-30. mai: Precamp i Norge.

1. juni: Danmark-Norge.

2.-5. juni: Precamp i Norge.

6. juni: Norge-Slovakia.

– Mange av spillerne er i aksjon for klubblaget helt fram til månedsskiftet mai-juni, så det er begrenset hvor mange som kan være med på den første precampen, sa Lars Lagerbäck.

Så bærer det videre til Skottland:

Fra 9. juni: Precamp i Glasgow.

15. juni: EM-kamp Norge-Tsjekkia (Glasgow).

19. juni: EM-kamp England-Norge (Wembley).

23. juni: EM-kamp Norge-Kroatia (Glasgow).

les også Lagerbäck om Nations League-trekningen: – Det føles helt okay

Lars Lagerbäck fortalte også at dette er de fire områdene han vil fokusere på mot playoff mot Serbia:

1. Holdning - «attityd» - på og utenfor banen.

2. 4–4–1–1 eller 4–4–2.

3. Mer effektive i angrepsspillet.

4. Tålmodighet kontra aggressivitet - særlig i forsvarsspillet.

Landslagssjefen sa at Norge har vært for lite effektive i EM-kvalifiseringen. Han mente at Norge har hatt taket på fire av de fem kampene som endte uavgjort.

Publisert: 08.03.20 kl. 09:57

Mer om Herrelandslaget fotball

Fra andre aviser