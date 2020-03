MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) diskuterer med dommer Mike Dean under Manchester-derbyet. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Solskjærs VAR-kritikk skapte latter: – Vi har forskjellige øyne

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (47) var ikke 100 prosent fornøyd til tross for 2–0-seier i Manchester-derbyet.

Nå nettopp

For selv om det ikke endte opp med å bli avgjørende, hadde Solskjær en høne å plukke med dommeren og VAR.

I første omgang av kampen mot Manchester City gikk Fred i bakken etter å ha forsøkt å drible seg forbi gjestenes midtstopper Nicolás Otamendi.

Old Trafford ropte etter straffe, men Uniteds brasilianske midtbanespiller fikk isteden gult kort for filming av dommer Mike Dean.

les også «Suveren» Solskjær hylles etter ny triumf

Reprisene viste at Fred hadde blitt truffet av Otamendi, og dommen fra samtlige fotballeksperter var den samme: United ble snytt for straffe.

– Straffe. Klar straffe, svarer Solskjær allerede før en reporter har rukket å fullføre spørsmålet sitt om situasjonen.

– Spurte du Mike Dean om hvorfor VAR ikke grep inn?

– Ja. De sjekket det visstnok. Vel ... Vi har forskjellige øyne, sier Solskjær – en kommentar som fikk journalistene i presserommet på Old Trafford til å bryte ut i latter.

Dommeravgjørelsen var ikke det eneste Solskjær ikke var helt fornøyd med på det som sett under ett var en drømmedag for ham. United hadde nemlig ballen under 28 prosent av tiden på hjemmebane.

– Uten ballen synes jeg vi var strålende defensivt, kontringsspillet var strålende, og vi er farlige. Men jeg skulle ønske vi klarte å beholde ballen litt oftere sånn at vi kan forsvare oss med ballen og få dem til å løpe mer, sier Solskjær.

les også Solskjærs nådeløse regel: – Gir dem én advarsel

Det er riktignok ingen tvil om at han har fått skikk på forsvarsspillet den siste tiden. En reporter påpeker at det var Uniteds niende kamp uten baklengsmål på de siste 12. Solskjær har full kontroll på statistikken.

– Åtte «rene bur» på de siste ti, og av de to målene vi har sluppet inn, burde ett ikke blitt gitt. Ballen trillet, så VAR burde grepet inn, sier Solskjær og sikter til målet de slapp inn borte mot Club Brugge i Europa League.

– Og Davids kjenner vi til, sier han og sikter til det andre baklengsmålet, som kom etter en kjempeblunder av David de Gea mot Everton.

– Vi er på vei mot noe. Vi forbedrer oss, smiler Solskjær.

Publisert: 08.03.20 kl. 21:26

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 28 15 5 8 54 – 28 26 50 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser