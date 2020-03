JUBEL: Adnan Januzaj jubler over scoring mot Valencia nylig. Foto: JUAN HERRERO / EFE

«Den største United-skuffelsen» blomstrer med Ødegaard

Fotball-lykken smiler endelig til Adnan Januzaj (25) igjen. Manchester United-eventyret tok slutt, men nå blomstrer han sammen med Martin Ødegaard (21) og Real Sociedad.

Oppdatert nå nettopp

Her er onsdagens oddstips!

Mats Møller Dæhlis gamle venn fra ungdomsavdelingen i Manchester United har nå scoret i Real Sociedads to siste ligakamper, og onsdag er det retur i semifinalen i Copa del Rey mot lille Mirandes, som ble slått 2–1 i San Sebastián - der Martin Ødegaard ble matchvinner. Nå drømmer Baskerland om en finale mellom de to lokale lagene Athletic Bilbao og Real Sociedad.

Onsdag er det mulig å hente hjem 89 millioner kroner i Vikinglotto! Spill her hvis du ønsker å teste vinnerlykken - før kl. 18.00!

Januzaj kom inn på Manchester Uniteds førstelag allerede som 18-åring under David Moyes i 2013/14-sesongen. Han ble skrytt opp i skyene og lansert som den nye store i United. Men siden slet Januzaj med å få nye muligheter under Moyes’ etterfølgere Louis van Gaal og José Mourinho.

les også Januzaj fikset ny seier for Champions League-jagende Real Sociedad

Dermed ble det utlån, først til Borussia Dortmund (et halvt års fiasko) og deretter Sunderland. Manchester United ville ikke ha Januzaj videre, og han skrev femårskontrakt med Real Sociedad i juli 2017.

– For meg er Adnan Januzaj den største skuffelsen i denne klubben. Jeg tror ikke jeg har sett en spiler siden Ryan Giggs som var så god. Han var utrolig. I mine øyne skulle han ha blitt en superstjerne i verden, sa den tidligere United-stjernen Nicky Butt, som nå er en del av Solskjær-systemet, til ESPN før jul.

les også Det norske idrettsunderet: – Helt ekstremt

Men det går uansett så bra i Real Sociedad at det har gått diverse rykter om overganger. Foreløpig holder Januzaj seg likevel i San Sebastián, der han scoret det siste målet i 3–0-kampen mot Valencia og deretter det ene målet i 1–0-kampen mot Valladolid.

Husk at Vikinglotto-potten er oppe i 89 millioner kroner! Her kan du spille!

Det betyr at Real Sociedad i øyeblikket ligger bra an både til finale i Copa del Rey og Champions League-plass. Mirandés bør ikke være noe problem onsdag, og i La Liga er Real Sociedad nå nummer seks, bare to poeng unna topp 4, som gir Champions League.

Adnan Januzaj - født i Belgia av kosovoalbanske foreldre - kan bli en nøkkelspiller for Real Sociedad.

les også Stjerneportrettet: Federico Valverde – Ødegaards sannsynlige «lekekamerat»

VGs tips: Real Sociedad-seier.

Real Sociedad vant 2–1 i det første semifinalemøtet for tre uker siden. Slik har de prikket inn formen til rett tid - for i ligaen er fire av fem seneste vunnet. I tre av disse fire triumfene har Martin Ødegaards lag scoret minst to mål.

Mirandés har imponert i cupen så langt. Men hjemmelaget har en hang til å bli noe i overkant offensive i spillet sitt. Og er derfor sårbare på kontringer. De har sluppet inn mål i syv strake kamper. Ligaformen på andre nivå er betenkelig på ni siste oppgjør: 0–8–1.

Vi kjører et bortespill til 1,75 i odds, spillestopp er kl. 20.55 og VG+ viser kampen.

Publisert: 04.03.20 kl. 15:12 Oppdatert: 04.03.20 kl. 15:32

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser