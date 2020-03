TOPPSCORER: Torgeir Børven kan ha spilt sin siste Eliteseriekamp for Odd i en sesong hvor han ble toppscorer. Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

Torgeir Børven kan ha spilt sin siste Odd-kamp

De fleste spillerne i Eliteserien har kontrakter som ender ved utgangen av et år, men noen få ender på sommeren. Det gjelder for fjorårets toppscorer Torgeir Børven.

– Det er jo mulig at jeg har spilt mine siste minutter for Odd. Men det er ikke noe jeg har brukt tid på, forteller Børven til VG etter en joggetur.

Han og resten av eliteseriespillerne er i disse dager skjermet fra all aktivitet foruten egentrening, på grunn av coronaviruset.

Foreløpig er Eliteseriestarten utsatt til første helgen i mai, men både Børven og Odds nyansatte hovedtrener Jan Frode Nornes føler seg nokså usikre på om det er reelt med så tidlig oppstart.

– Håper ikke vi har sett ham i Odd-drakt for siste gang, men det kan jo hende. Om det blir langvarig kan det være et scenario, forteller Nornes til VG om storscorer Børven.

Tre faktorer

Nornes fikk rollen som ny hovedtrener for Odd onsdag 11. mars. Dagene etter den ansettelsen hadde han ikke sett for seg.

– Litt spesiell uke, ja. Det eksploderte litt, og jeg så ikke den helt komme. Jeg må bare forholde meg til realiteten og se an situasjonen. Fotball er ikke så veldig viktig nå, forteller Nornes før han prøver seg på litt galgenhumor:

– Jeg er i hvert fall ganske sikker på at jeg ikke får sparken den første måneden i hvert fall. Er nok på trygg grunn nå, ler Odds nye hovedtrener.

Han forteller at Odd ikke har gitt opp med å forlenge kontrakten med Børven. Fjorårets toppscorer sier at det foreløpig ikke har kommet et tilbud fra klubben. Han mener han nå står i en fin posisjon inn mot sommeren.

– Jeg kan signere gratis når som helst, og kan vente til jeg finner noe jeg er fornøyd med.

Fjorårets toppscorer skulle egentlig ha spilt på midtbanen forrige sesong:

Børven prater om tre ting, hvor minst én av de tre tingene må være i boks når det kommer til klubbvalg. Aller helst to av tre.

– Et eventyr, en økonomisk pakke som jeg ikke kan si nei til eller et sportslig interessant steg opp, forteller Børven.

Vestlendingen legger også på i samme slengen at dersom det er eventyr som frister mest, så er det Sør-Korea, Japan eller USA som er aktuelle.

– Kina er ikke aktuelt som et eventyr. Dit drar man for å fylle lommeboka, sier 28-åringen.

Spillere på utgående kontrakt sommeren 2020: Ralf Fährmann, Brann (lån fra Schalke 04). Torgeir Børven, Odd. Ola Brynhildsen, Stabæk. Marius Lundemo, Rosenborg. Anton Salétros, Sarpsborg 08 (lån fra FC Rostov). Erik Israelsson, Vålerenga. Jack Ipalibo, Strømsgodset (lån fra Villarreal). Sebastian Pedersen, Strømsgodset. Daniel Negussie Skretteberg, Strømsgodset. Vis mer

– Avventer situasjonen

Det er ikke bare Børven som har en utgående kontrakt sommeren 2020. En spiller som det er store forventninger til er tyske Ralf Fährmann. Den tyske 31-åringen har nærmere 250 kamper for den tyske storklubben Schalke 04, og var sist på utlån til Premier League-klubben Norwich.

Brann signerte Fährmann på en låneavtale ut juni 2020.

– Vi avventer situasjonen rundt coronaviruset, og hvordan det vil påvirke Eliteserien. Frem til nå vet vi at starten er utsatt til 3. mai. Vi håper selvsagt at det blir slik, og da vil vi kunne bruke han i mange kamper, skriver Branns sportssjef Rune Soltvedt i en sms til VG.

Spillere som Ola Brynhildsen i Stabæk og Marius Lundemo i Rosenborg har også kontrakter som går ut denne sommeren (se full oversikt i faktaboks).

Publisert: 16.03.20 kl. 19:07

