Aalesund har sykmeldt spillertroppen: Får drive egentrening på klubbens område

Aalesund har sykmeldt spillertroppen, samtidig som de kan drive egentrening på klubbens egen bane. Praksisen får støtte fra ledelsen i Norsk Toppfotball.

Norske toppklubbers trening på egne anlegg etter coronavirus-utbruddet er blitt debattert de siste dagene. Ledere i både Lillestrøm og Start var i går svært kritiske til klubber som bruker egne treningsfasiliteter, som Rosenborg og Haugesund.

Forbudet mot organisert idrett i Norge gjelder i første omgang frem til 26. mars.

Aalesund, som torsdag ettermiddag meldte om permitteringer i klubben, har sykmeldt spillertroppen etter treningsoppholdet i Marbella.

Spillerne måtte i karantene etter hjemkomsten fra Spania. Spillerne får imidlertid drive egentrening på klubbens egen bane, noe klubbledelsen peker på er innenfor karantenereglene og retningslinjene.

– De har kun hatt egentrening og ikke hatt organisert trening. Vi har gitt tips til spillere slik at de kan utøve egenaktivitet, men ikke noe av det har vært organisert, sier klubbdirektør Geir S. Vik til VG.

Han forteller at alle deres innendørs treningsfasiliteter er stengt, men at deres fotballbane er åpen for egenaktivitet, som er strengt regulert.

– Vi har satt en begrensning foreløpig på at to spillere kan benytte banen samtidig. Da er to personer innenfor 7000 kvadratmeter, det vil si at det er 3500 kvadratmeter per person, sier han.

Klubbdirektøren i Aalesund sier de har vært nøye med at de skal følge helsemyndighetenes anbefalinger og råd. Det gjelder både avstand mellom personer og renholdet.

Rosenborg lot spillerne trene i oppdelte felter på deres treningsanlegg denne uken, men Adresseavisen melder at trønderklubben nå har kuttet ut denne praksisen etter skarp kritikk.

– Hvis det er slik at noen klubber trener på feltet, så er det helt forkastelig. Vi snakker om å vise solidaritet, da må vi gjøre det i praksis også. Hvis det er sånn at enkelte klubber ikke følger det, synes jeg ingenting om det, sa Start-leder Christopher Langeland til VG torsdag.

Også i Lillestrøm ble det reagert mot praksisen med bruk av egne anlegg.

Men sportssjef i Norsk Toppfotball, Erik Solér, er klar på tilrettelegging for egentrening på klubbenes egne anlegg er i tråd med de retningslinjene de har utarbeidet i samarbeid med Norges Fotballforbund og etter råd fra Folkehelseinstituttet.

– Vi har god dialog med Folkehelseinstituttet og er helt trygge på at de rådene vi gir støttes av de fremste ekspertene, sier Solér.

Soler sier at bestemmelsene er like for toppfotballen og breddefotball ned til barne- og ungdomsidretten. Han mener nettopp det at klubbene legger til rette for slik egentrening er et viktig tiltak, selv om han ser at klubbene har ulik praksis.

Han understreker at egentreningen til permitterte og sykmeldte spillere må være frivillig og på spillernes initiativ.

– En sykmeldt kan ikke gå på jobb, men det er ikke forbud mot å bevege seg eller bruke fasilitetene. De kan ikke gjøre jobben som er å være på fellestreninger og spille fotballkamper, men skal være i stand til å gjøre jobben sin best mulig når de er tilbake fra sykemelding, sier Soler.

Publisert: 19.03.20 kl. 19:26

