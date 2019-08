NÆRT FORHOLD: Ole Gunnar Solskjær og Anthony Martial skal ha hatt mange lange diskusjoner under Manchester Uniteds treningsleir i sommer. Foto: Tom Purslow / Manchester United

Solskjærs arbeid med stjernen fullroses: – Hjalp ekstremt mye

MANCHESTER (VG) Lange samtaler i sommer, omplassering til ny posisjon, og et nytt draktnummer. Slik har Ole Gunnar Solskjær (46) fått den ustabile stjernen Anthony Martial (23) på rett kjøl.

Franskmannen scoret i 4–0-seieren over Chelsea i Premier League-åpningen og gjorde det samme i 1–1-oppgjøret mot Wolverhampton en drøy uke senere.

Etter flere år med berg- og dalbane-lignende prestasjoner har Manchester United-fansen omsider fått troen på at Anthony Martial virkelig kan slå ut i full blomst.

Og ifølge den franske fotballeksperten og -journalisten Julien Laurens, som bor i England og kjenner både Martial og hans nærmeste godt, er det Ole Gunnar Solskjærs ledelse som skal ha mye av æren for det.

– En veldig viktig ting jeg har lært etter å ha fulgt Martial i mange år, er at han – i større grad enn andre spillere – er avhengig av et godt forhold mellom ham og manageren. Han trenger å føle at manageren virkelig støtter ham, stoler på ham og viser kjærlighet til ham, vurderer Laurens, som jobber for medier som ESPN, BBC og RMC, til VG.

les også Solskjær raser etter hets: – Jeg kan ikke tro det

Martial scoret bare to mål i Premier League etter nyttår. I likhet med laget virket han tom for både krefter og motivasjon ved sesongslutt. Solskjær brukte ham, i likhet med forgjengeren José Mourinho, i hovedsak som venstrekant.

Det var en helt annen Martial som leverte svært lovende prestasjoner og fremsto skrubbsulten under sesongoppkjøringen til Manchester United i sommer – nå som spydspiss, hans opprinnelige favorittposisjon på banen.

les også Solskjær slår tilbake etter straffekritikken: – Det er ikke anarki

Ifølge Laurens skal Solskjær ha brukt mye energi på å snakke med Martial under turneen i Australia og Asia.

– Solskjær holdt lange diskusjoner med ham der han fortalte at han hadde stor tro på ham, og at han skulle bruke ham som spiss i et dynamisk partnerskap med venstrekant Marcus Rashford. Han likte det veldig godt. Han er avhengig av omsorg og tillit, sånn har han vært siden barndommen, og jeg tror Ole veldig fort skjønte hvordan man skal håndtere Martial, sier Laurens og fortsetter:

– Det er ikke alle spillere som er sånn, noen bryr seg ikke om et tett forhold til manageren, men Ole forsto at han måtte bruke mye tid på ham og vise stor interesse for Martial. Det synes jeg er Solskjærs fremste kvalitet: Relasjonen til spillerne og den emosjonelle intelligensen hans. Jobben han har gjort med Martial, blant annet, er veldig imponerende.

I sin første sesong etter at han ankom Manchester United fra Monaco, der han som regel ble brukt som spydspiss, spilte Martial 27 kamper på topp for klubben, ifølge Transfermarkt. I starten under Louis van Gaal ble han brukt der han likte seg best. Men de siste drøye tre årene har han derimot kun blitt brukt totalt 25 ganger i denne posisjonen, noe som i stor grad skyldes at United har hentet Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku.

Det er ikke bare favorittposisjonen Martial har mistet de siste årene. Han ble også fratatt draktnummer 9 da Zlatan kom til klubben. Deretter var det Lukaku som overtok det prestisjefulle nummeret.

les også Solskjær-grepene som kan forvandle Manchester United: – Ti ganger bedre

Men etter at belgieren ble solgt til Inter på overgangsvinduets siste dag, bestemte Solskjær at Martial skulle få tilbake 9-eren – en gest Martial tydelig satte pris på, ettersom han feiret målet sitt mot Chelsea ved å peke på nummeret på ryggen sin.

– Det hjalp ekstremt mye psykisk. Det viser igjen hvor stor tillit Solskjær har til ham. Det kan være vanskelig å forstå for folk utenfor fotballen, men mange spillere bryr seg enormt mye om dette, og det er uten tvil noe som kan være et vendepunkt for Martial. Jeg tror det er et veldig smart trekk av Solskjær, sier Laurens.

Lørdag klokken 16.00 kan det nok en gang være duket for Martial-show når Manchester United tar imot Crystal Palace i Premier League. Kampen vises på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo.

Publisert: 24.08.19 kl. 10:49

