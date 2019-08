SKAPTE BEKYMRING: En tabbe fra Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Liverpool-seier tross gigatabbe av Adrian – King med sesongens første mål

(Southampton – Liverpool 1–2, Aston Villa-Bournemouth 1–2) Adrian holdt på å gå fra helt til synder, men slapp unna da Danny Ings bommet fra fem meter. Joshua Kings første scoring kom på straffespark for Bournemouth.

Liverpool ledet 2–0 og virket å ha full kontroll mot Southampton. Helt til Adrian, som ble helten da Liverpool slo Chelsea i Supercup-finalen onsdag, dummet seg ut. Han prøvde å finne en lagkamerat bakerst, men endte med å slå den rett i føttene på tidligere Liverpool-spiller Danny Ings. Den spratt rett i mål til 2–1 med syv minutter igjen å spille.

I 87. minutt burde Ings utlignet. Yann Valery slo ballen inn i feltet bak Virgil van Dijk. Fra fem meter fikk Ings stå helt alene. Utrolig nok gikk skuddet utenfor. Dermed reddet han kanskje Adrians søvn i natt og Liverpool står med seks av seks mulige poeng.

Perlemål fra Mané

Southampton var best de første 45 minuttene mot Liverpool. Maya Yoshida var centimeter fra å sende vertene i ledelsen da han slo Virgil van Dijk i luften på en corner, men Adrian – som var tvilsom før kamp grunnet en absurd skade – reddet forsøket strålende.

Her gikk det galt for Adrian i feiringen:

Det kladdet for Liverpool fremover. Helt til overtiden av første omgang kom. Da skaffet Mané seg rom og forsøkte et skudd fra 15–16 meter. Den suste frydefullt inn i det lengste krysset.

I andre omgang lignet Liverpool langt mer på seg selv. Det aggressive, høye presset satt langt bedre og de åpnet Southampton-forsvaret en rekke ganger. Joel Matip, Mohamed Salah og Roberto Firmino fikk alle gode muligheter til å sette 2–0.

Sistnevnte fikk det også til på sin andre sjanse. Mané stjal ballen fra Jan Bednarek og spilte til rekkekameraten fra Brasil. Firmino fant en luke mellom Southampton-forsvarerne med sitt skudd fra 16 meter. Det gikk så langt ut til siden at ikke Angus Gunn nådde fram.

Mané og Andy Robertson var nære 3–0, men ble stoppet av Gunn.

King-mål

Hjemmefansen på Villa Park var i ekstase over å endelig se Premier League-fotball på hjemmebane igjen, men etter bare 40 sekunder ble det stille da Bournemouth kom på besøk.

Callum Wilson ble felt av Tom Heaton i feltet, og Joshua King var iskald fra straffemerket da han scoret sitt første mål for sesongen. Like etter doblet Harry Wilson for gjestene på et langskudd, mens hjemmelagets Douglas Luiz tente et håp med en vanvittig scoring fra 25 meter.

På Carrow Road sørget Norwich' finske spiss Teemu Pukki for et minneverdi hat trick da han scoret alle målene i 3–1-seieren over Newcastle.

Publisert: 17.08.19 kl. 17:52