FORNØYD: Lars Arne Nilsen og Veton Berisha kunne feire tre poeng 16. mai. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Grepene som har gitt Brann suksess

BERGEN (VG) Brann-trener Lars Arne Nilsen (55) har startet med samme ellever i to kamper på rad for første gang denne sesongen. Det har gitt seks poeng.

Mathias Fløtaker

Nå nettopp







Etter 2–1-seieren mot Sarpsborg 08 ser det plutselig lysere ut for rødtrøyene. Nilsen avslører at trenerteamet har jobbet med å finne den rette balansen, hvilket har reflektert seg i hyppige endringer i laguttak. Nå kan ting tyde på at han har funnet sin foretrukne ellever.

– Vi fant ikke helt balansen tidligere i sesongen og har ikke vært helt fornøyd med det. Det er grunnen til at vi har endret såpass mye. Nå har det klikket litt på plass og derfor velger vi samme lag i to kamper på rad. Da er vi vonde og ekle å møte, forteller Nilsen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Amer Ordagic startet sin første kamp for sesongen mot Stabæk og fikk fornyet tillit i 16. mai-kampen. Det har gitt Petter Strand muligheten til å trekke høyere i sitt førstepress.

– Når Petter (Strand) får gå litt høyere og løper som han gjør, sammen med de tre foran, så får vi satt presset vårt skikkelig. Armer (Ordagic) tar en mer balanserende rolle og det har fungert godt. Nå ser vi konturene av et veldig spennende lag.

Veton Berisha har vært en friskus for Brann siden overgangen i vinter, men har ofte blitt isolert alene med to stoppere. De to siste kampene har Nilsen valgt å starte med både Daouda Bamba og nevnte Berisha i angrepstrioen sammen med Gilbert Koomson. Det har gitt gode resultater.

– De to siste kampene har jeg fått skape muligheter rettvendt. Da kan jeg enklere finne lagkamerater, samtidig som mine egne sjanser gjerne blir større. Jeg trives dog i begge posisjoner, så det er ikke noe problem uansett, sier målscorer Berisha til VG.

Angrepstrioen drev tidvis lekestue med bortelaget og kunne med litt dyktighet ha scoret enda flere.

– Jeg tror de fleste Eliteserie-lag frykter oss når de ser alle tre starter. Vi er alle gode fotballspillere. Det betyr at vi tiltrekker oss motspillere og skaper mye rom for resten. Det er veldig gøy.

les også Berisha advarer konkurrentene: – Tror det skal bli vanskelig å slå oss

Etter seks poeng på de to siste kampene er Brann i angrepsposisjon. Når Molde i tillegg tapte 2–3 hjemme mot Kristiansund, er ikke avstanden opp avskrekkende.

– Det er klart vi ser oppover på tabellen. Sånn vi presterer nå, så er det vanskelig å slå oss. Jeg vet ikke hvordan det gikk med de andre lagene, men vi må bare fortsette.

Publisert: 19.05.19 kl. 15:12