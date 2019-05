LSK varsler Melgalvis-prat etter flaggplantingen – frykter ikke NFF-straff

Aleksander Melgalvis (29) må en liten tur på kammerset etter flaggplantingen på Intility.

Det bekrefter Lillestrøm-ledelsen overfor VG mandag morgen.

– Hver gang det skjer ekstraordinære tilfeller, så prater vi om det. Men utover det blir det ingen konsekvenser, sier sportssjef Simon Mesfin til VG.

– Selvsagt skal vi ha en samtale med ham. Vi må lære av dette, men ellers er det ingen umiddelbare tanker. For noen var det provoserende, men jeg tror ikke Melgalvis tenkte på det i det hele tatt. Han ville bare ære fansen, og har også svart godt for seg etterpå, sier daglig leder Robert Lauritsen.

Praten med Melgalvis skjer imidlertid ikke med det første. LSK-spillerne har ferie ut uken og er ikke tilbake på Åråsen igjen før neste mandag.

Ferien kan de nyte ekstra godt etter å ha slått erkerival VIF 3-0 på bortebane:

I mellomtiden vil Norges Fotballforbund (NFF) avgjøre hva de vil gjøre med saken. Mandag har de et oppsummerende møte fra runden, der de vil komme frem til om saken skal gå til påtalenemnda eller ikke.

Om saken blir sendt dit, vil det fortløpende bli vurdert om Melgalvis blir straffet for hendelsen eller ikke.

Både Steffen Iversen og Isabell Herlovsen har blitt bøtelagt av fotballforbundet for provoserende oppførsel. Steffen Iversen fikk 7500 kroner i bot etter at han viste fingeren til Vålerenga-tilhengerne som Rosenborg-spiller i 2012. Isabell Herlovsen gjorde samme gest til Stabæk-tilhengerne som Lillestrøm-spiller i 2013, og ble bøtelagt med 2500 kroner.

Men RBKs Pål André Helland slapp unna straffe da han gjorde dette, som jo unektelig minner om Melgalvis-episoden, i Molde:

– Frykter dere straff fra NFF?

– Nei, det kan jeg ikke si at jeg gjør. Om det kommer, så kommer det, men det er ingenting vi dveler over. Nå er det fokus på å gjøre forberedelser inn mot perioden fremover, sier sportssjef Mesfin.

Samtidig sier LSK-leder Lauritsen at de har skrevet en rapport fra episoden og slåsskampen som fulgte, men at de er usikre på hva konkret det fører til. Ifølge han er det for tidlig å si om det blir noen anmeldelser ut av det, og enn så lenge ser bråkmakerne ut til å slippe unna.

– Det stemmer at det var slåsskamp på østsiden av stadion, men det ble brutt opp på stedet. Ingen ble pågrepet, sier kommunikasjonsrådgiver i politiet, Astrid Snijder Gjøsund, til VG.

