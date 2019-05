FØLGES AV MANGE: Tobias Børkeeiet har overbevist i Stabæk-drakten det siste året. Her er midtbanemannen i aksjon mot Heming i cupen. Foto: NTB scanpix

Ajax og PSV interessert i Stabæk-juvel – kan bli solgt om kort tid

BEKKESTUA (VG) Tobias Børkeeiet (20) kan være inne i sine siste uker som Stabæk-spiller. Det bekrefter sportslig leder Inge André Olsen.

VG har tidligere omtalt at Brøndby fikk avvist flere bud på Børkeeiet i januar. Et av dem skal ha vært på over 10 millioner kroner. Nå har danskene fått konkurranse fra flere hold, ifølge Olsen.

Han vil ikke kommentere navn, men bekrefter at klubber i italienske Serie A , tyske Bundesliga og Nederland alle følger Børkeeiet. Ifølge VGs informasjon dreier de nederlandske klubbene seg om Champions League-semifinalist Ajax og fjorårets seriemester, PSV Eindhoven .

– Vi avslo noen bud på ham i januar. Prosessene har fortsatt i februar, mars og april. Det er spilleren som bestemmer til syvende og sist, men vi kunne solgt Børkeeiet hvis vi ville, sier Olsen til VG.

I DIALOG MED FLERE KLUBBER: Stabæk-leder Inge Andre Olsen snakker om interessen for Tobias Børkeeiet. Foto: Terje Bringedal/VG

Kan skje ting fort

18. mai drar Børkeeiet til Polen for å spille U20-VM for Norge. Det kan bidra til en rask avklaring. Ifølge Olsen må de interesserte klubbene nå ta et valg. Hvis Stabæk-juvelen skulle dominere under verdensmesterskapet i mai og juni, vil prislappen kunne bli langt høyere.

Under søndagens kamp mot Brann vil flere utenlandske klubber være representert på Nadderud, får VG opplyst.

– Det begynner å dra seg til nå. Vi ser at det er flere og flere sterke mennesker i klubbene som kommer og ser på. Det betyr at det antageligvis nærmer seg en beslutning, sier Olsen.

– Hva kan du si om klubbene som følger ham?

– Det er klubber fra Holland, Bundesliga og Serie A interessert. Det er toppklubber i Europa, som også spiller Champions League. I tillegg har du interessen fra Danmark, som du har nevnt. Det er mange som sitter og lurer på hva de skal gjøre nå. Vi har tidligere sagt at vi ønsker å beholde ham og «time» dette riktig. Vi har visst at han kom til å være en av de viktigste spillerne for Norge i U20-VM, som vil være et veldig stort utstillingsvindu.

– Smigret

Torsdag fullførte Børkeeiet en av sine siste treninger før søndagens match mot Brann. Etterpå fortalte den Bekkestua-oppvokste gutten at han er klar over interessen, men at han lar agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø håndtere det som skjer utenfor banen.

– Det er andre som kan ta seg av den biten, men det er selvfølgelig smigrende at det er interesse. Det betyr bare at man gjør noe riktig, sier Børkeeiet til VG.

– Har du tenkt på at du kan måtte ta stilling til noe ganske kjapt?

– Jeg har fått med meg at det er interesse fra forskjellige klubber, så ja. Men det er ikke noe jeg kan gå rundt og tenke på. Det må jeg bare ta som det kommer, sier midtbanespilleren.

Fire mann til VM

I tillegg til Børkeeiet skal også Stabæk-kameratene Hugo Vetlesen (19), Emil Bohinen (20) og Ola Brynhildsen (20) til VM. Sistnevnte var sterkt ønsket av Molde før seriestart, men romsdalingene fikk avslått flere bud på kantspilleren. Et av dem skal ha vært på rundt fire millioner kroner. Nå skal også han vise seg frem i Polen.

Under mesterskapet er det ingen norske klubber som har flere representanter i Norges tropp enn blåtrøyene fra Bærum. Det gjør Olsen stolt.

– De har lagt ned en innsats over mange år. Så syns jeg det er viktig å huske på hvordan systemet vårt er bygget opp. Vi har et skoleløp med NTG, som stiller krav, men som også har fleksibilitet slik at de kan være toppidrettsutøvere. Så har vi akademiløpet hvor vi skal slippe til unge spillere på A-laget. Kombinasjonen av fotball og skole på NTG og Stabæk-akademiet er unikt. Det er en av årsakene til at disse guttene har gjort det så bra, samtidig som de har jobbet steinhardt selv.

Norges første kamp i U20-VM er mot Uruguay 24. mai. Honduras og New Zealand er de to øvrige lagene i gruppen. VG vil være på plass i Polen og dekke det norske landslagets innsats i mesterskapet.

