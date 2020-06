CORONA-HILSEN: Slik hilset Rosenborg-trener Eirik Horneland på Kristiansund-trener Christian Michelsen før kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg åpnet med nedtur: – Meget svakt

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Kristiansund 0–0) Mens rapportene om ny stjernespiss stormer rundt RBK, leverte trønderne en målløs forestilling.

Det var nok av samtaleemner rundt Rosenborg samme dag som den ekstraordinære åpningen av Eliteserien 2020: Samme ettermiddag kunne Varden og VG melde at Odd-spiss Torgeir Børven har takket ja til en overgang. Deretter skapte de 200 tilskuernes plassering på Lerkendal reaksjoner fra Norges Fotballforbund (NFF).

Men selve kampen var lite å skrive hjem om for Eirik Hornelands lag, som kort tid før seriestart varslet at troppen var forvandlet til det bedre etter en skuffende 2019-sesong.

Det var knyttet stor spenning til hvordan debutantene Kristoffer Zachariassen og Dino Islamovic ville fremstå for hjemmelaget, men ingen av dem klarte å utgjøre forskjellen.

Den svenske spissen var anonym, men rakk å treffe stolpen fra skrått hold før han ble byttet ut til fordel for Erik Botheim med et kvarter igjen å spille. Allerede etter debuten kan Islamovic begynne å kjenne presset fra Børven, som noterte seg for en straffescoring i serieåpningen for Odd.

– Langt unna tittelkandidat for øyeblikket. Svakt. Meget svakt, skriver TV 2-profilen Jon Hartvig Børrestad på Twitter etter å ha fulgt Rosenborgs kamp.

Faktisk var det Kristiansund som var nærmest seieren da Amin Askar leverte en rapp avslutning fire minutter før slutt, men RBK-keeper André Hansen klarte såvidt å dytte ballen utenfor stolpen.

Uavgjortresultatet betyr at Rosenborg allerede ligger to poeng bak gullrival Molde før lørdagens storkamp på Aker Stadion.

Molde slo Aalesund hele 4–1 på bortebane, men det er motstanderens scoring som står igjen som det store høydepunktet fra runden:

