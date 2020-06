MÅLLØS DEBUT: Dino Islamovic fikk ingen drømmedebut i Eliteserien hjemme mot Kristiansund. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

RBK beskyldes for «fallitterklæring» og «gambling» etter spisshandel

TRONDHEIM (VG) Dino Islamovic (26) rakk knapt å legge ned sitt første skift i Eliteserien før plassen hans på Rosenborg-laget hadde blitt et hett diskusjonstema.

Nå nettopp

Snart kan svensken, som gikk målløs av banen etter 75 minutter av debuten mot Kristiansund, nemlig få konkurranse av fjorårets toppscorer i ligaen, Torgeir Børven (28).

Odd-spissen har allerede blitt enig med Rosenborg om en kontrakt som begynner 1. august i år og strekker seg ut 2022-sesongen, ifølge VGs opplysninger. De neste dagene vil vise om RBK også klarer å lokke skiensklubben til å selge angriperen fra Øystese allerede nå.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Rosenborg-trener Eirik Horneland ønsket ikke å diskutere spillerlogistikk da han stilte i pressesonen på Lerkendal Stadion etter 0–0 mot Kristiansund tirsdag kveld.

Sportssjef Mikael Dorsin lettet ørlite mer på sløret, selv om han understreker at RBK har som policy at de ikke uttaler seg om spillere fra andre lag.

– Er dere ute etter en spiss?

– Gode spisser er man alltid ute etter, for det er vanskelig å få tak i dem. Samtidig er vi fornøyd med de vi har, sier Dorsin.

– Børven er vel en god spiss?

– Ja, han er god. Han ble toppscorer i fjor, så han er en god spiller, men vi har også mange gode spillere, og våre spisser er også gode, sier RBK-sjefen, som i tillegg til Islamovic har 20-åringen Erik Botheim i stallen.

Dorsin svarer Jonsson

Allerede før rapportene om at Børven har takket ja til Rosenborgs tilbud, uttalte Eurosport-ekspert Joacim Jonsson i podcasten «Indre Bane» at det vil være «en fallitterklæring mot Islamovic hvis Rosenborg henter Børven». Han mener med andre ord at en Børven-signering vil være å innrømme at Islamovic-kjøpet ikke var vellykket.

Han hevdet også at Rosenborg er «veldig, veldig, veldig usikre» på den svenske spissen som de signerte fra Östersund så sent som i desember.

Overfor VG utdyper Jonsson:

– Tanken har vært at Islamovic skal være et klart førstevalg. Hadde de vært fornøyd med ham, hadde de gått med ham og et andrevalg bak. Nå henter de inn et førstevalg og deres «investering» som Islamovic er, vil bli andrevalg bak Børven.

– Jeg har sagt hele tiden at dette har vært en gambling. Islamovic er absolutt en god spiller, men han er ikke en type som kan gjøre ting på egen hånd og han har aldri i sin karriere scoret «nok» mål. Er heller ingen typisk presspiller. For et lag som skal vinne serien og kvalifisere seg for Europa, er det gambling, sier Eurosport-eksperten.

les også RBK beklager etter supporterbilder – samme varsel i Sarpsborg

Men Dorsin vil ikke gå med på at å hente Børven vil være en fallitterklæring.

– I Rosenborg har det vært mange bra spisspar som har konkurrert med hverandre. Om vi skal være Norges største og beste klubb, må vi ha gode fotballspillere. Så må man se på stallsammensetning, konkurranse og sånne saker. Det skal være konkurranse om plassene uansett hvilke plasser det handler om. Det er det jeg kan si om det, sier sportssjefen.

Etter å ha blitt konfrontert med Jonssons utspill gjentar hovedtrener Horneland at «vi kan snakke om logistikk en annen gang».

Helland: – En bra spiller

Selv hevder Islamovic at det vil være uproblematisk å få inn Børven som konkurrent.

– Vi trenger en stor tropp. Det er mange kamper. Det er ikke noe problem, sier RBK-spissen, som var ordknapp i alle svarene sine om Børven.

Han svarer kontant «ja» på spørsmål om han er sikker på at han kan beholde plassen sin i startoppstillingen hele sesongen selv om Odd-stjernen kommer.

RBK-vingen Pål André Helland ønsker Børven hjertelig velkommen til Trondheim.

– Det skal være konkurranse. Det er vel ikke noe problem. Vi tar sikte på å være best i Norge, så at det er konkurranse om plassen, skulle bare mangle. Han var toppscorer i fjor, så det er en bra spiller, sier Helland.

– Tror du dere to kan finne tonen?

– Ja, helt sikkert. Det ville vært fryktelig idiotisk av meg å gå inn med en innstilling om at vi ikke kan finne tonen. Det er veldig bra stemning i laget, en veldig bra garderobe, så det skal gå veldig fint, sier Helland.

I Skien var Torgeir Børven svært ordknapp om fremtiden da han stilte til intervju med VG etter å ha scoret på straffe i 1–2-tapet mot Sandefjord:

Publisert: 17.06.20 kl. 07:48

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om Eliteserien Rosenborg BK

Fra andre aviser