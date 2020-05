KRITISK: Trond Giske er ikke imponert av Abid Raja. Her er han avbildet på Stortinget i februar. Foto: Gisle Oddstad, VG

Giske ut mot Raja etter FHI-opplysning: – Meningsløst

Folkehelseinstituttet mener toppfotballen kan starte igjen. Trond Giske (Ap) reagerer kraftig på at Abid Raja (V) og regjeringen likevel ikke har åpnet for full aktivitet.

Oppdatert nå nettopp

– Hvis Folkehelseinstituttet sier at fotballforbundets plan er helsefaglig forsvarlig, har jo Raja blitt fanget av sin egen argumentasjon. Han angriper oss for å ville utfordre helsefaglige råd, men så viser det seg at det er han som vil utfordre dem, sier Giske til VG.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har tidligere sagt at de lener seg på rådene fra helsemyndighetene.

I en VG-sak publisert sent torsdag kveld kom det frem at Folkehelseinstituttets overlege Are Stuwitz Berg mener det er forsvarlig å starte toppfotball slik NFF har «skissert på et smittevernfaglig grunnlag».

– Giske sier mye rart

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, opplyste at de har fått beskjed om at en gjenåpning av fotballen er et prioriteringsspørsmål regjeringen vil ta seg av.

– Slik har det vært hele tiden. Toppfotballen skal få åpne opp når vi har kommet dit at vi føler vi har fått kontroll, og kan gjøre dette i kontrollerte former, i hensyn av at vi har kontroll på pandemien, svarte Abid Raja i dette intervjuet:

– Det har vært mye misnøye – spesielt fra fotballen. Giske har også meldt seg på. Du har sagt at dette må være helsemessig forsvarlig. Kan det være sånn at selv om helsemyndighetene sier det er greit med fullkontaktidrett, så vil dere i regjeringen nedprioritere det?

– Trond Giske sier veldig mye rart. Jeg må forholde meg til partilederen hans, Jonas Gahr Støre. Jeg har hørt at Støre har sagt flere ganger at han har tiltro til helsemyndighetene og smittevernarbeidet som regjeringen gjør. Jeg håper at Støre ikke tillater noen å fremme forslag for enkeltsektorer på Stortinget, hvor Stortinget skal tvinge regjeringen til å åpne opp en sektor av gangen. Det vil ikke være formålstjenlig, sier Raja.

– Når veldig mange arbeidsplasser rundt om i Norge er stengt ned, mener jeg det ville vært uforsvarlig hvis vi ikke legger et likhetshensyn til grunn når vi skal åpne opp. Vi må ta en forsvarlig saksbehandling, vi må gjøre det gradvis og vi må tenke på smittehensyn når vi åpner opp.

Oppfordring til Raja

Giske mener på sin side at Raja «skyver de helsefaglige myndighetene foran seg igjen».

– Han må bestemme seg! Enten tror han på Folkehelseinstituttet når de sier at planen fra fotballforbundet er forsvarlig og følger det rådet, eller så må han slutte å skyve helsefaglige myndigheter foran seg. Han kan ikke få i pose og sekk. Hvis regjeringen gjør en annen vurdering, må det være legitimt også for andre å diskutere det. Han kan være helt trygg på at jeg og Jonas er på linje i dette, sier Giske.

– Det er også et veldig merkelig argument at det vil være forskjellsbehandling å åpne for fotball. De smittevernfaglige rådene på hver enkelt sektor må være avgjørende. At han sier at det vil være forskjellsbehandling mot andre aktører å åpne fotballen, er et helt meningsløst resonnement hvis fotballen kan starte på en forsvarlig måte. Målet må være at nedstengning begrenses til det som er smittefaglig nødvendig.

Publisert: 01.05.20 kl. 11:16 Oppdatert: 01.05.20 kl. 11:26

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser