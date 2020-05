KULTURMINISTER: Abid Raja trikset nylig med en ball foran VGs fotograf i Oslo. I kveld kommer han etter det VG forstår med en gladmeding til norske fotballfans. Foto: Terje Bringedal

Regjeringen med grønt lys for eliteseriestart 16. juni

Regjeringen gir grønt lys for at eliteseriespillere kan trene normalt fra og med i kveld – og at Eliteserien kan starte igjen med kamper fra 16. juni.

Dette ble – slik VG skrev tidligere – kjent under torsdagens pressekonferanse med flere regjeringsmedlemmer, deriblant helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H). Det er forventet at kulturminster Abid Raja (V) utdyper nærmere i løpet av pressekonferansen.

Nyheten gjør at årets 2020-sesong i toppen av norsk fotball starter - i form av kamper - om fem uker. Men allerede i kveld kan spillerne ta fatt på trening med vanlig kontakt: De trenger altså ikke lenger holde avstand, men kan takle hverandre og duellere på vanlig vis.

Til grunn for avgjørelsen ligger det omfattende smittevernreglementet som Norges Fotballforbund har utarbeidet. Det handler blant annet om hvordan eliteseriespillerne må gå i karantene, være nøye på hygiene og at helsetilstanden deres sjekkes daglig.

Det ligger ingen geografiske begrensinger i det som skal kommuniseres i kveld, ifølge VGs kilder. Dermed vil spillerne i eliteserien kunne reise på kryss og tvers i Norge og spille fotball i sommer – men helt uten publikum på tribunen.

Toppserien for kvinner og Obos-ligaen vil etter alle solemerker få problemer med å oppfylle kravene som fotballforbundet har utarbeidet, selv om de også inkluderes av dagens vedtak. Dermed er det ventet at kvinnene, samt nivå to for herrene, vil måtte vente med sin seriestart av rent praktiske årsaker.

les også Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

Kilder VG har vært i kontakt med forteller at det også blir en oppmykning for breddeidretten, inkludert åpning av idrettshaller, når regjeringen holder pressekonferanse i kveld. VG er ikke kjent med detaljene rundt dette.

Presset har vært voldsomt på kulturministeren den siste tiden. Spesielt Arbeiderpartiet og Trond Giske har utfordret regjeringen, anført av Raja, på gjenåpning av fotballen.

Pressekonferansen i Oslo starter klokken 18 i kveld. Der vil flere statsråder, samt representanter for helsemyndighetene stille.

