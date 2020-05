«Judas»-overgangene: Trusler, utestengelser og avføring i posten

Ola Brynhildsen (21) har signert for Molde og terget på seg mange Stabæk-supportere. Men midtbanespilleren er i godt selskap.

For mindre enn 10 minutter siden

Visste du at et mann ble dømt for drapstrusler mot Mushaga Bakenga?

At Raymond Kvisvik fikk en Quisling-hilsen mot seg i Moss?

Eller at Jan Derek Sørensen ble utskjelt på det groveste etter overgangen fra Vålerenga til Lyn?

Dette er de mest kontroversielle overgangene i norsk fotball.

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser