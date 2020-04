Foto: Svein Ove Ekornesvåg, Scanpix

Start-eier med varsel: – Kommer til å gå tom for penger i juni

Start-eier Robin Reed redegjør for en dramatisk situasjon i klubben og har en klar melding til regjeringen.

Sammen med de andre investorene i Start en drøm AS skal Reed ha sprøytet inn over 100 millioner kroner i klubben de tre siste årene. Nå forteller sørlendingen at de ikke vil kunne ta regningen for coronakrisen alene.

– Vi gjør alt vi kan for klubben og vil fortsette å gjøre det – men det er mye som er uavklart siden sesongen fortsatt ikke er i gang. Vi må ha risikoen klart for oss. Denne situasjonen er ikke holdbar på lang sikt, forteller Reed til VG.

– Hvor lenge har dere mulighet til å betale ut lønn hvis denne situasjonen vedvarer?

– Med det vi vet i dag, kommer vi til å gå tom for penger i løpet av juni. Vi vil gjøre alt vi kan for å strekke de pengene lenger, men problemet er at vi, som ansvarlig arbeidsgiver og leverandør av et produkt, ikke kan sitte og vente helt til siste dag før det gjøres noe. Hvis det ikke kommer en avklaring, må vi kutte kostnader. Det er ingen vei utenom.

STAR-EIER: Robin Reed avbildet på Sør Arena i forbindelse med en VG-reportasje i 2017. Foto: Lise Skogstad, VG

Klar melding til Raja

Norske klubber opplever store økonomiske problemer som følge av tapte inntekter på blant annet billett-, sponsor- og arrangementssiden. Foreløpig er det uklart når og om Eliteserien 2020 kommer i gang.

Samtidig er det stor uenighet mellom norske fotballedere og kulturminister Abid Raja om hvor stor redningspakken til klubbene skal være.

– Dersom en ikke får på plass en god støtteordning for fotballen i Norge, kommer det til å få drastiske ringvirkninger. Man må kutte raskt. Det vil bli store forskjeller. Pengene man mister, må hentes inn på kostnadssiden. Alt var på vei opp i norsk fotball før dette skjedde, så det vil være forferdelig trist om vi får en brå stopp i fotballen nå med alvorlige ringvirkninger, sier Reed.

I Start satte de tidlig ned en arbeidsgruppe som har jobbet med ulike grep for å kutte utgiftene og øke inntektene, men de er helt avhengig av å få statlig støtte, ifølge Reed. Og det må skje raskt.

– Vi har allerede alle mann på en form for permittering. Vi har også gjort alt vi kan for å flytte fakturaer og avkorte dem. Du har en mindre arbeidsstyrke samtidig som alle oppgavene er mer intense. Vi og andre i klubben jobber på dugnad for at ting skal gå rundt. Det må komme noen tydelige signaler fra dem som bestemmer om hvilke rammer vi har å forholde oss til. Hvis vi ikke blir prioritert, er det «fair game», men da må de i alle fall si det til oss.

Opphetet debatt

Odd-sjef Einar Håndlykken og Sarpsborg-leder Espen Engebretsen er blant personene som har gått hardt ut mot regjeringens støtteordninger for norsk idrett. De mener den ikke er i nærheten av å inneholde den hjelpen fotballklubbene trenger.

Kritikken fikk kulturminister Raja til å ta til motmæle onsdag kveld i et frontalangrep på norske klubbledere. Reed svarer på sin side at han stiller seg bak Håndlykkens tidligere uttalelser.

– Vi snakker samme språk. Jeg er helt enig med ham.

– Hva tenker du om uttalelsene til Raja?

– Jeg syns vi skal slutte å kaste bort tiden vår på intriger og heller komme oss på jobb. Dette handler om vi vil ha kontinuitet i fotballen vår eller ikke. Vi har flere hundre tusen spillere i norsk fotball. Idretten er utrolig viktig som samlingspunkt for folk flest, som inspirasjon og som arbeidsplass. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil det få drastiske konsekvenser, forteller Reed engasjert.

– Jeg har ikke lyst til at debatten skal handle om hva som er «skjønnsomt» og ikke, men hva vi må gjøre for å komme videre. Det første regjeringen kan gjøre, er å få ut de 700 millionene de satt av i utgangspunktet. Dette gjelder ikke bare oss, men hele idretten. Det er mange som sitter og føler på det samme som oss.

Abid Raja og Einar Håndlykken hadde tidligere torsdag et møte. I etterkant av møtet var Raja fortsatt tydelig på at han fortsatt ikke er med på fotballens ønske om å få dekket tap av sponsorinntekter, men er tydelig på at de ønsker å hjelpe idretten.

Publisert: 30.04.20 kl. 14:00

