Tottenham-stjerne beklager virusvideo

Tottenham Hotspurs Dele Alli (23) innrømmer at han gikk over streken og ber om unnskyldning for å ha publisert et videoklipp om coronaviruset på sin Snapchat-konto.

– Jeg vil be om unnskyldning for videoen jeg publiserte på Snapchat i går (lørdag), uttaler Tottenham-stjernespilleren i en video publisert på den kinesiske media-plattformen Weibo søndag.

Unnskyldningen gjelder en video han dagen før la ut på sin private Snapchat-konto. Etter alt å dømme var det Dele Allis’ hensikt å være morsom.

Ifølge The Guardian viser den Dele Alli iført en ansiktsmaske som dekker munnen hans, en uforvarende asiatisk mann og en flaske inneholdende antiseptisk håndvaskmiddel – med teksten: «Corona whattt, hør på dette med lyd. Viruset må være kjappere enn det for å få tak i meg.»

– Det var ikke morsomt. Jeg forsto det umiddelbart og fjernet det. Jeg sviktet meg selv og klubben. Jeg ønsker ikke at dere skal ha dette inntrykket av meg. Det er ikke til å spøke med. Sender all min kjærlighet, tanker og bønner til alle i Kina, skriver Dele Alli i sin beklagelse.

Dele Alli, som også har spilt landskamper for England, var ifølge britiske medier på vei til ferie i Dubai og i en lounge på Heathrow da han fant det for godt å publisere «spøken» - som altså ikke falt i særlig god jord.

Mange som fikk sett videoen oppfattet den slik at Alli mobber asiaten han retter mobilkameraet sitt mot. Tottenham-stjernens timing anses også som svært dårlig etter en rekke tilfeller av rasisme i Storbritannia etter utbruddet av coronaviruset i Kina. Asiatiske miljøer skal ha rapportert om en markant økning i slike hendelser som følge av den globale helsekrisen.

Ifølge The Guradian har klubbledelsen til Tottenham Hotspur hittil ikke kommentert Dele Alli-saken. Tottenhams neste kamp i Premier League er mot Aston Villa på bortebane kommende søndag.

