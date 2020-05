LANDSLAGSSPILLER: Mustafa i aksjon for Australias landslag mot Libanon i november 2018. Foto: BRENDAN ESPOSITO / AAP

Corona-fast da han mistet faren

Da Mustafa Aminis far døde hjemme i Australia, satt AGF-spilleren i leiligheten sin i Århus sammen med sin kone og nyfødte datter.

Det ble en vår som den australske fotballspilleren sent vil glemme. Men nå er det klart for fotball igjen – Aarhus mot Randers torsdag.

På grunn av reiserestriksjonene og karantenereglene kunne Mustafa Amini ikke dra til Sydney for å ta et siste farvel med sin far. Han måtte følge begravelsen på nettet.

Aminis far, Obaidullah, flyktet fra et krigsherjet Afghanistan da han var 19 år, og møtte sin kommende kone, nicaraguanske Zahra, på et flyktningemottak i Sydney.

Den nå 27 år gamle Amini ble født og vokste opp i Sydney-forstaden Wentworthville og startet karrieren der med Central Coast Mariners, før ferden gikk til Europa, som de største fotballtalentene i verden gjerne higer til.

Han ble oppdaget av det den gang Jürgen Klopp-ledede Borussia Dortmund, men tok aldri steget opp til A-laget.

Derfor ble det Danmark, først Randers og nå AGF, og midtbanespilleren har gjort det bra dansk Superliga-nivå.

Det var den 7. mars at kjæresten Natalie brakte datteren Vienna til verden.

– Da hun kom ut, så var jeg så glad at jeg gråt. Hun er en del av meg. Hun er mitt hjerte. Det er en utrolig følelse, sier Amini ifølge soocceros.com.au.

I AGF har han selskap av ytterligere to australiere, blant annet den tidligere Rosenborg-spilleren Alex Gersbach, som også kommer fra Sydney-området.

Mustafa Amini er en av fire AGF-spillere som har takket ja til en måneds forlengelse av kontrakten for å få med seg avslutningen av ligaen etter corona-pausen. De tre andre er Jakob Ankersen, Kevin Diks og Daniel Thøgersen. Dette gjelder spillere som har kontrakt til og med 30. juni. Det er ikke klart hvor Amini ender fra høsten.

VG-tips: Begge Lag Scorer

Dette er en hengekamp i den danske Superligaen - og et nabooppgjør på toppen. Som selvsagt går for tomme tribuner.

En eventuell AGF-seier vil automatisk sikre Århus-vertene en plass i mesterskapspillet. Randers er noe bakpå i kampen om en plass blant de seks beste, og har bare tre kamper å gjøre det på.

Gjestene er ikke noe stort bortelag, men scoret minst ett mål i seks av syv siste bortekamper før pausen. AGF er det beste laget, men mangler to av sine faste forsvarere.

Det er en god stund siden disse lagene var i aksjon, og det er tenkelig at spillerne blir slitne utover i kampen. Med flere usikre momenter i denne matchen går vi for et spill med begrenset antall spill-utfall.

Begge lag scorer til 1,80 i odds er vårt forslag. Spillefristen er kl. 18.55.

Publisert: 28.05.20 kl. 13:49

