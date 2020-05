FÅR LITE: Hverken Rosenborg eller Molde fikk alle pengene de søkte om hos Lotteritilsynet. Her er trenerne Eirik Horneland og Erling Moe etter kamp i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nedtur for Rosenborg og Molde etter søknader

Rosenborg og Molde må belage seg på langt mindre penger enn de søkte om i Lotteritilsynets krisepakke.

Rosenborg får, slik Dagbladet var først ute med å omtale, kun 65.000 kroner til tross for at de søkte om 4,4 millioner.

– De søkte om få dekket tapte inntekter som vi mener ikke er kompensasjonsberettiget. Det er blant annet knyttet til at eliteseriekampene er utsatt og ikke avlyst, altså at de vil bli spilt ved en senere anledning, sier Lotteri- og stiftelsestilsynets direktør Gunn Merete Paulsen til avisen.

– Dette viser – som tidligere konkludert fra idretten – at den første pakken ikke traff i det hele tatt for fotballklubbene. OG at søknadskriteriene ikke speiler drift i toppfotballen, skriver Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug i en e-post til VG.

Molde fikk heller ikke full klaff på sin søknad. Oversikten som ligger tilgjengelig på hjemmesidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at de får tildelt 95.000 kroner etter å ha søkt om 414.540.

Administrerende direktør Ole Erik Stavrum i MFK har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Andre eliteserieklubber traff bedre. Viking FK får tildelt samtlige av de 245.000 tusen kronene de søkte om. Odd får 196.613 kroner etter å ha søkt om 262.011.

