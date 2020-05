DUELL: Julian Ryerson i kamp med en av Europas mest ettertraktede spillere, Timo Werner, da Union Berlin og RB Leipzig møttes i januar. Foto: Jens Meyer / AP

Derby-klare Ryerson: – Synd at folk ikke får med seg tribunekulturen

Julian Ryerson (22) synes det er hyggelig at verdens fotballøyne er rettet mot Bundesliga, men synes det er synd at det skjer uten tribunestemningen i Tyskland.

Karen fra Kvinesdal/Lyngdal spiller på Union Berlin, jernarbeidernes klubb fra øst, som fredag skal spille hovedstadsderby mot storebror Hertha fra vest - der Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spiller.

– Union er kjent for gode supportere, kanskje de beste hjemmesupporterne du kan få. Det mener jeg oppriktig, sier Ryerson til VG.

– De hadde kommet til å stille mannsterkt opp til dette derbyet, fortsetter nordmannen, som kom inn helt på tampen da Union vant 1–0 i hjemmekampen i høst.

Han har aldri spilt på den legendariske Olympiastadion, og skulle gjerne ha spilt der, aller helst for fulle tribuner.

– Det er gøy at det er så mye fokus på ligaen. Kanskje burde det ha vært oppmerksomhet også ellers. Det er en kul liga. Men det er synd at folk ikke får med seg tribunekulturen, som kanskje er den beste i Europa, fortsetter Julian Ryerson, som altså spiller for «Die Eisernen».

Dette er første gang Union spiller i Bundesliga i det samlede Tyskland. De var som regel i DDRs Oberliga i kommunisttiden. Da var Unions supportere kjent for at de var i opposisjon til diktaturet og mot sikkerhetstjenesten Stasi. Det ble sagt at «alle Union-fans er ikke mot regimet, men at alle som var mot regimet, var Union-fans».

ENGASJERT: Julian Ryerson i aksjon mot Hamburg sist sesong. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Blant annet sies det at publikum ropte «muren må vekk» når Union fikk frispark. Og «muren» i dette tilfellet henspilte ikke nødvendigvis på spillerne som sto i mur, men også muren mellom de to delene av Berlin.

– Union har en kul historie, sier Julian Ryerson.

Han kom til klubben fra Viking sommeren 2018, og den første sesongen endte med opprykk. I Bundesliga har Ryerson vært på banen i 11 av 26 kamper til nå, og håper selvfølgelig at han får sjansen mot Jarstein og Skjelbred fredag.

Mot Bayern München, i den første post-corona-matchen, var Ryerson på banen i omtrent ti minutter og var positivt involvert.

– Jeg har lyst på mer, sier han.

Union Berlin tapte 0–2, men har tidligere denne sesongen slått både Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund av de Champions League-jagende lagene. Ryersons klubb ligger på 12. plass i sin første sesong på nivå én.

– Mulighetene for å redde plassen er gode. Det blir selvfølgelig ikke lett, men vi har et kjempebra utgangspunkt. Og helt siden vi startet opp, har målet vært å beholde plassen. Det er det vi jobber for hver dag.

– Hvordan føles det å spille på en folketom arena?

– Det merkes kanskje best før kampen. Når du spiller, er du så fokusert på det, at du glemmer det litt. Men det er selvfølgelig kjempespesielt og en utfordring mentalt. Men når vi kommer til Olympiastadion, så handler det om tre viktige poeng for oss – og for dem.

VGs tips: Hjemmeseier.

Det var en frisk Hertha Berlin-innsats i den første kampen etter coronapausen sist helg. Hoffenheim ble slått 3–0. Det var mer styr på forsvarsarbeidet enn tidligere og laget viste en fin vilje til å gå i angrep under sin nye trener Bruno Labbadia.

Union Berlin var langtfra svake i sin første kamp, men det viste seg tøft å stå imot Bayern München-maskineriet - og slik gikk laget på et 0–2-hjemmetap.

Dette er et byderby som igjen spilles for tomme tribuner, og tenk på at det kun skiller ett poeng mellom lagene i Herthas favør.

Men vi likte godt det vi så av Hertha senest og Union har tapt fire av seks seneste bortematcher. Slik blir vårt spillforslag hjemmeseier til 2,20 i odds. Spillestopp er kl. 20.25 og kampen vises på Viasport 1.

Publisert: 22.05.20 kl. 15:54

