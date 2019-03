ALENE: Lars Lagerbäck rusler over Mestalla dagen før dagen. Lørdag kveld står han og det norske herrelandslaget overfor en vært vanskelig oppgave – Spania på bortebane i en tellende kamp. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Kan Lagerbäck klare det – 50 år etter «Ivers»?

Ordet «historisk» og «tidenes» brukes for ofte i spaltene. Men én ting er sikkert: Vinner Norge landskampen på mot Spania på Mestalla i Valencia lørdag kveld, så kan begge de to nevnte ordene fint brukes – på Lars Lagerbäck (70).

Det er nemlig 50 år og 137 dager siden et norsk A-landslag for herrer vant en kvalifiseringskamp på bortebane mot en av de syv store i europeisk fotball: Tyskland, England, Spania, Italia, Frankrike, Nederland og Portugal.

«Nævnt du målet mitt?» Det klassiske sitatet er fra matchvinner Odd Iversen da radiolegenden Bjørge Lillelien kom inn i garderoben etter Norges 1–0-seier mot Frankrike i Strasbourg 6. november 1968.

Alle visste at Lillelien hadde gått amok i radioboksen da Iversen scoret. Men det var klassisk Iversen: Han scoret vinnermålet på 23-årsdagen sin, var en ener både på banen og i kjeften – og måtte fleipe litt med radioens ener.

Kampen ble for øvrig spilt på samme dag som Kjetil Rekdal ble født, mannen som senere var med på to av de beste norske resultatene mot «Europas syv store» siden 1968. Men seier? Det har ingen klart siden Harald Sunde spilte fram rekkekamerat Odd Iversen – og Norge vant 1–0 over Frankrike i Strasbourg.

RADARPAR: Pasningslegger Harald Sunde til venstre, målscorer Odd Iversen til høyre. Foto: VG

Siden har Norge prøvd 16 ganger, fire kamper har endt uavgjort, 12 er tapt. Målforskjellen er skrekkelige 10–42.

På 1990-tallet fikk Norge til mye med landslaget: Drillo nådde to sluttspill, han oppnådde å vinne kamper i VM også (Mexico og Brasil), og han tok skalpene til Nederland, England, Portugal og Italia i kvalifisering – på hjemmebane. Men selv Drillo klarte ikke å forsere den siste prøvelsen: Slå en av «de store» på bortebane i kvalifisering. Han klarte det i treningskamper. Men det blir ikke det samme.

Norges rekke uten seirer Norges 16 kamper mot Europas «topp syv» på bortebane i kvalifisering siden seieren mot Frankrike i 1968: 1970: Frankrike 1–3 1972: Nederland 0–0 1979: Portugal 1–3 1980: England 0–4 1987: Frankrike 1–1 1988: Frankrike 0–1 1991: Italia 1–1 1992: England 1–1 1993: Nederland 0–0 1995: Nederland 0–3 2003: Spania 1–2 2004: Italia 1–2 2009: Nederland 0–2 2011: Portugal 0–1 2015: Italia 1–2 2017: Tyskland 0–6 Totalt: 16 kamper, fire uavgjort og 12 tap. 10–41 i målforskjell. Vis mer vg-expand-down

Så fortsatt sitter vel Odd Iversen, i himmelen, og minner Bjørge Lillelien på målet sitt – fra 1968.

Nå er det langt fra Ivers og Bjørge Lillelien, og landslagssjefen den gangen, østerrikeren Willy Kment, til Lars Lagerbäck . Som svensk landslagssjef møtte Lagerbäck Europas «syv store» tre ganger på bortebane i kvalifisering. Det ga uavgjort mot Portugal, tap mot Italia – og Spania (0–3). Som islandsk landslagssjef fikk Lagerbäck én seier – mot et Nederland i full oppløsning.

Hans eneste opplevelse på dette nivået som norsk landslagssjef er vond: 0–6 mot Tyskland, Norges største nederlag på fotballbanen siden Johan Cruyff lekte med nordmenn i Rotterdam 1. november 1972. Nederland sendte ni baller bak keeper Per Haftorsen. Et mareritt av de sjeldne.

At Lagerbäck har snudd den norske skuta etter 0–6 i Stuttgart 4. september 2017, det føler jeg meg sikker på. Det er svært overraskende hvis det blir en gjentagelse av prestasjon og resultat, mot Spania i Valencia. Men det er like overraskende hvis Norge vinner. Uavgjort er nok det beste det går an å håpe på. Og så mye som det er øvd på dødballer i den norske landslagsgjengen de siste dagene, så får vi håpe at Norge får brukt dette i kampen.

En viss selvtillit har det norske laget, etter et godt år i 2018. Og Spania har vist at de er sårbare: De to siste landskampene i 2018 endte med 2–3 for både England (hjemme) og Kroatia (borte).

Likevel: Det er en formidabel motstander Lars Lagerbäck møter i en kamp som betyr noe: Det blir ikke mye vanskeligere enn det – som utgangspunkt.

Det samme gjelder, som vanlig, når du møter en så ballsikker og god motstander: Holde lagdelene tett sammen, være topp konsentrert hele tiden (kanskje det vanskeligste), bruke tid når det er mulig, ikke sparke fra seg ballen med en gang, men prøve å holde på den i perioder. Utnytte dødballene som garantert kommer. Og ta de kontringsmulighetene som byr seg.

I tillegg får vi håpe at Joshua King har en god dag, og at han tar med seg Sergio Ramos ut på et par løpeturer.

Da kan det i hvert fall bli litt moro – for oss nordmenn.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

23.03.19 15:04