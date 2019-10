SCORER FORTSATT: Zlatan Ibrahimovic i aksjon for LA Galaxy hvor han fortsetter å score mål. Foto: Kelvin Kuo/Reuters

Zlatan med kraftig kritikk av landslagssjefen

Zlatan Ibrahimovic (38) er kritisk til hvordan landslagssjef Janne Andersson har bygget opp det svenske landslaget etter at «supersvensken» ga seg i 2016.

I et stort intervju med Expressen legger ikke Ibrahimovic noe i mellom i sin kritikk av Erik Hamréns etterfølger. På sin første landslagssamling hadde ikke Janne Andersson med en eneste spiller av utenlandsk opprinnelse.

– Første samlingen. Vad skjedde? Hvor mange med en annen bakgrunn var med? Ingen. Senere fikk han spørsmål om det. Da bæsjet han på leggen. Andre samlingen tok han med spillere med en annen bakgrunn for at det skulle bli politisk korrekt, sier Ibrahimovic i intervjuet.

38-åringen som gjorde 62 mål på 116 landskamper, mener den nye landslagssjefen rev ned noe av det Ibrahimovic hadde bygget opp.

– Det var det som skjedde. Om det er riktig eller ikke vet jeg ikke, men det var det som hendte. Da ødelegger han det jeg selv har bygget opp i 20 år, sier Zlatan Ibrahimovic.

Andersson avviser kritikken.

– Det er så utrolig langt fra hva jeg står for både som leder og person, sier landslagssjefen i en kommentar til Expressen.

Til andre medier har Andersson tidligere uttalt at han ville ha med spillere «med ulike kvaliteter og personlighet». Det var årsaken til at det var færre spillere med ikke-svensk bakgrunn i landslagstroppene enn da Erik Hamrén var landslagssjef.

– Hvor de er født spiller mindre rolle. For meg er det mer tilfeldig. Jeg jobber ut i fra hvordan vi vil ha det, hvilke egenskaper vi vil ha på spillerne, sa han til Fotbollskanalen i mars 2017.

Zlatan Ibrahimovic tok opp mangelen på på spillere med utenlandsk opprinnelse etter den første samlingen.

– Du skal være med på landslaget fordi du fortjener å være med fordi du er en god fotballspiller. Men når jeg så den første samlingen var det som om noen sendte en beskjed: Det Zlatan har gjort, det Zlatan står for, det er ikke ok her, sier han i intervjuet.

