TAKLING: Frode Olsen er kommet inn for Norge, og en av oppgavene hans ble å stoppe en tilskuer som løp inn på banen mot Spania i 2003. Det klarte Norges reservekeeper. Foto: Helge Mikalsen

Historien som aldri må gjenta seg

ULLEVAAL STADION (VG) Det er straks 16 år siden den mest absurde, norske fotballhøsten ble avsluttet – mot Spania: 0–3, med en keeper med «brukket» ben og en reservekeeper som taklet en tilskuer – og tok lua hans ...

Det var samtidig avslutningen på Nils Johan Sembs epoke som landslagssjef, 1998–2003, noen fotballår som til de grader hadde store høyder og enorme bunnpunkter.

Og det er sjelden en landslagssjef avslutter med en kamp som blir husket for alt annet enn det sportslige.

Det startet egentlig med at Norge var ille ut i EM-kvalifiseringen og hadde tapt borte mot Bosnia 6. september 2003. Det gikk mot play-off-kamper – mot Spania.

To dager senere oppsto en av de største skandalene i norsk fotball, de såkalte «Slagene i Drammen», der John Carew gikk løs på John Arne Riise i spillerbussen. etter at sistnevnte hadde provosert den førstnevnte kraftig.

Carew tok pause, Norge klarte å slå Luxembourg 1–0 i oktober – og så var det klart for dobbeltlandskamp mot Spania. Den første skulle spilles i Valencia 15. november 2003. Spania var, naturlig nok, stor favoritt.

HELTEN: 15. november 2003 var Espen Johnsen Norges helt mot Spania. 9 poeng på VG-børsen var belønningen. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Espen Johnsen hadde akkurat etablert seg i Rosenborgs mål, var 23 år og spilte bare sin sjette landskamp. På Mestalla i Valencia stemte alt, Johnsen tok «nesten» alt, ble belønnet med ni poeng på VG-børsen, Norge tapte bare 2–1, og Johnsen var helten.

Nå kunne spanjolene bare komme. Med Espen Johnsen i mål hadde Norge en EM-mulighet.

Returoppgjøret ble spilt fire dager senere, 19. november 2003, på Ullevaal stadion.

Det gikk drøyt 20 minutter, så tråkket keeper Espen Johnsen over. Han hadde smerter, men han ønsket å fortsette. Og han fikk godkjennelse fra den norske lagledelsen. Vi som var der så at sørlendingen var preget. Han var sjanseløs da Raul gjorde 1–0 etter 34 minutter. Johnsen hinket rundt foran målet. Fortsatt ble han ikke tatt av.

Spania gikk til pause med 1–0.

Vi regnet med at Norge byttet keeper nå. Habile og rutinerte Frode Olsen var reservekeeper.

Men Johnsen kom ut på banen igjen. Fem minutter etter pause klønet Christer Basma det til og Valderon scoret sikkert. Fortsatt hinket Espen Johnsen. Men ingen ting skjedde nå heller.

HINKER: Espen Johnsen ødela ankelen tidlig i returkampen. Likevel fikk han fortsette. Norge tapt 0–3 mot Spania. Johnsen fikk 2 poeng på VG-børsen. Foto: Knut Fjeldstad

Seks minutter senere kom en ball trillende mot Espen Johnsen. Han sparket alt han kunne, men ballen traff Etxeberria i hodet. Ballen gikk i mål, bak en forfjamset Johnsen, nå med enda større smerter.

Kjempetabbe. Johnsen vred seg i smerte.

Men fortsatt ble det ikke reagert fra benken, hverken landslagssjef Nils Johan Semb, keepertrener Erik Thorstvedt eller lege Trygve Kase foretok seg noe.

Først seks minutter senere, på stillingen 0–3 og med uutholdelige smerter i ankelen, fikk Johnsen slippe. Han ble belønnet med to poeng på VG-børsen. Fra ni poeng til to poeng på fire dager. Trolig en rekord.

Inn kom Frode Olsen. Han holdt nullen. Og en tilskuer. I fast grep. Mannen fra Mandal som hadde løpt inn på banen, med norsk skjerf rundt halsen og «skalk» på hode, fikk keeper-Olsen etter seg. Det var så vidt Olsen vant duellen. Han kastet seg inn i en vill takling, fikk Mandal-mannen i bakken – og for å markere seieren tok Olsen lua hans. Og satte den på sitt eget hode.

Pierluigi Collina, den skallete og berømte dommeren, dømte kampen. Han trodde knapt hva han så ute på Ullevaal-gresset.

– Jeg vurderte å stå i mål med lua, men den hadde linjemannen tatt, sa Frode Olsen etter kampen. Kampen ebbet ut med 3–0 til Spania. Olsen hadde spilt sin 26. og siste kamp for Norge. Nils Johan Semb gikk av. Skandalen var et faktum.

VG-kommentator Truls Dæhli oppsummerte det på følgende treffende måte:

«Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Taktikken var umåtelig feig, spillerne var hjelpeløse, keeperen trengte krykker, og landslagssjefen var handlingslammet.»

Bedre ble det ikke at, i Trondheim, foregikk det en kamp mellom Åge Hareide og Rune Bratseth. Hareide ville bryte RBK-kontrakten og etterfølge Semb. Eller ville han ikke det? Han vinglet i uttalelsene.

– Hareide er blitt uspiselig for oss, svarte Bratseth.

Norsk fotball var, om ikke uspiselig, så i hvert fall vanskelig å forstå, på den tiden.

GOD: Rune Almenning Jarstein ble belønnet med 8 poeng på VG-børsen etter kampen mot Spania i mars. Her scorer Sergio Ramos seiersmålet – på straffe. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rune Almenning Jarstein var 19 år da Espen Johnsen opplevde sitt største mareritt som keeper. Jarstein hadde allerede debutert for Odd, og hadde nettopp spilt sine første 90 minutter (mot Bodø/Glimt) da han, trolig, satt hjemme i Skien og så Espen Johnsen og Norge dumme seg ut. Bare fire år senere, i 2007, debuterte Jarstein for Norge. Året etter la Espen Johnsen opp, bare 28 år gammel.

– Jeg husker ikke hvor jeg var, men jeg var i hvert fall ikke på Ullevaal, sa Rune Almenning Jarstein da jeg pratet med han før treningen i går. For vi er tilbake på Ullevaal stadion, mot spanjolene, etter at Jarstein, som Espen Johnsen, spilte en praktkamp borte mot Spania og fikk et «hederlig» resultat: 1–2.

23. mars i år, samme arena (Mestalla, Valencia), samme motstander og samme resultat. Eneste forskjellen er at der Espen Johnsen spilte til ni på VG-børsen i 2003, nøyde Jarstein seg med åtte poeng i mars.

At historien gjentar seg, at Rune Almenning Jarstein spiller med «brukket» bein på lørdag, at reservekeeper André Hansen gjør som Frode Olsen, takler, og tar lua til en tilskuer, det er svært lite sannsynlig.

Men 0–3 er ikke helt usannsynlig.

Det må ikke skje.

Historien må ikke gjenta seg.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

