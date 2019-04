TAKK: Magnus Wolff Eikrem (til venstre) og Sarpsborgs Nicolai Næss takker hverandre for kampen, som endte 1–1 i Sarpsborg. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Eikrem hadde «på følelsen» at han kom til å score

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Molde 1-1) Magnus Wolff Eikrem (28) skulle egentlig ta frisparket Molde fikk i det 90. minutt. I stedet sa han «ta det du» til Eirik Ulland Andersen (26), gikk selv inn i feltet, steg til værs – og headet inn utligningen.

Det var mange som ikke trodde sine egne øyne da Magnus Wolff Eikrem steg til værs og headet inn 1–1 på Sarpsborg stadion. Han er ikke akkurat kjent som noen stor hodespiller, heller en pasningslegger, eventuelt skytter.

– Magnus sa: «Jeg visste at den kom. Det var derfor jeg tok turen inn i feltet,» forklarer Molde-trener Erling Moe - smilende til VG etter kampen. Han var bare glad for «Eikrem-følelsen».

– Det stemmer. Jeg fikk bare en sånn «sinnssyk» følelse av at jeg kom til å score på hodet, jeg vet ikke hvorfor, men jeg sto jo der og skulle egentlig ta frisparket. Så fikk jeg den følelsen - og så ba jeg Ulland ta det i stedet, forklarer Magnus Wolff Eikrem da VG snakker med han utenfor spillerbussen til Molde, etter kampen.

– Men score på hodet - det gjør du ikke så ofte?

– Neeeei... men jeg scoret for Seattle Sounders i fjor en gang ... kanskje det var med skulderen, jeg husker ikke. Men da frisparket kom her, så visste jeg at jeg skulle score, svarer Magnus Wolff Eikrem.

– Jeg trodde Magnus skulle ta frisparket, sier Eirik Ulland Andersen til VG. Ingen har en så god dødball-fot i Eliteserien som han, men samtidig: Magnus Wolff Eikrem er kaptein. Og Molde-legende. Og har en ganske ok fot selv. Så han bestemmer. Men nykommer Ulland Andersen benyttet sjansen da den kom.

– Da Magnus sa at jeg skulle ta den, så tenkte jeg bare at jeg skulle slå den knallhardt inn i feltet. Hvis gutta «holder linja» da så kan alt skje, det kan bli et selvmål, for eksempel. Men så steg Magnus til værs. Han timet det perfekt. Det var så deilig å se på, sier Eirik Ulland Andersen.

Magnus Wolff Eikrem Født: 8. august 1990. Ekte Molde-gutt, sønn av tidligere Molde-stopper Knut Halvard Eikrem. Karriere: Molde (2002–06), Manchester United (2006–11), Molde (2011–13), Heerenveen (2013–14), Cardiff (2014), Malmø FF (2015–17), Seattle Sounders (2018), Molde (2018-?) Meritter: Spilte juniorfinale med Manchester United i 2007, tapte på straffer mot Liverpool i finalen. Eikrem bommet på sin straffe. Seriemester med Molde i 2011 og 2012. Seriemester med Malmø FF i 2016 og 2017. Vis mer vg-expand-down

– Når han treffer på den måten, når innlegget er så presist: Da kan det fort bli mål, sier Erling Moe. Han innrømmer at dødballene var en av grunnene til at Molde så sterkt ønsket seg Eirik Ulland Andersen. Poenget Molde fikk med seg kan bli svært viktig: De tok det på en arena som har vært vrien for dem i alle år, og mot et av de beste lagene i Eliteserien.

At scoringen kom etter en kontroversiell dommeravgjørelse, det kan ikke Molde styre. Dommer Tore Hansen blåste frispark, hands, på bakgrunn av observasjoner fra den ene linjemannen. Bildene viser at ballen treffer Sarpsborg 08 -kaptein Joachim Thomassen i hodet, ikke armen, som dommerteamet trodde.

Dommer Hansen møtte pressen etter kampen, og sa han hadde sett én reprise av situasjonen, fra en dårlig vinkel, som gjorde at han ikke kunne konkludere. Men han sa samtidig:

– Hvis vi har sett feil, så beklager vi det.

Uansett: Sarpsborg 08 burde ledet med et par mål til pause, etter sju store sjanser, men null mål. Det ble med debutant Jonathan Lindseths flotte scoring etter pause, men det hjalp lite:

I det 90. spilleminutt fikk altså Magnus Wolff Eikrem «på følelsen» at han skulle score på hodet - og gjorde det.

Dermed 1–1 i Sarpsborg, mellom to av de antatt beste lagene i årets Eliteserie.

Publisert: 01.04.19 kl. 20:14