Solskjær avslører: – Nesten som en begravelse

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) forteller om trykket stemning i Manchester United-garderoben til tross for lørdagens 2–1-seier over Watford.

– Stemningen etter kampen var nesten som en begravelse, sier Solskjær om spillernes reaksjon på den knepne seieren i nordmannens første kamp som permanent manager.

Han fortsetter:

– Alle spillerne satt der, det var veldig stille, de var alle veldig skuffede over prestasjonene sine ved full tid. Det var ingen jubel for at vi vant og fikk tre poeng. De vet alle sammen at dette var en prestasjon under pari, og det er veldig bra, for du vil ha spillere som er ærlige med seg selv. Vi vet at vi kan spille mye bedre, og de kan gjøre det bedre.

Van Gaal-kritikk

Etter Tottenhams tap mot Liverpool søndag ligger Manchester United à poeng med tredjeplassen, i påvente av Arsenals hjemmekamp mot Newcastle mandag, som kan sende Solskjærs menn tilbake på femteplass.

– Selvfølgelig ønsker vi tredjeplassen. Vi vil avslutte sesongen med en opptur. Vi har vært det beste laget siden like før jul når det kommer til antall poeng. Vi har spilt mot de fleste lagene, men ved sesongslutt vil vi ha spilt mot alle lagene under min ledelse, så det vil kanskje gi et bedre bilde av hvor vi står, sier Solskjær.

Han har fått mye ros for å ha funnet tilbake til Manchester Uniteds tradisjonsrike angrepsfotball, men det er ikke alle som er like imponert over Solskjær-stilen. Klubbens tidligere manager Louis van Gaal uttalte denne uken at Solskjær «parkerer bussen og satser på kontringer».

– Den største forskjellen mellom José Mourinho og Solskjær er at Solskjær vinner kamper, sa nederlenderen til BBC og la til at han mener United «ikke spiller på samme måte som de gjorde under Sir Alex Ferguson».

Han hadde ingenting imot å slenge med leppa da han var United-manager heller:

– Rett til å mene det han vil

Slik svarer Solskjær på uttalelsene fra en av sine forgjengere.

– Grunnlaget i ethvert lag er å spille bra uten ballen. Hvis du kan gjøre det, så har du en god sjanse, enten det er med høyt, lavt eller middels press. Noen ganger må vi variere det. Jeg er veldig glad og takknemlig for å ha tatt over et lag som har hatt Mourinho, Van Gaal, David Moyes og Ferguson. De har fått veldig god opplæring. De kjenner til begge sider av spillet, sier Solskjær.

– Er kritikken fra Van Gaal urettferdig?

– Van Gaal har rett til å mene det han vil. Vi har sett på kampene. Noen kamper har vi presset veldig høyt, vunnet ballen høyt i banen og dominert. Han snakker nok mer om PSG-kampen, en kamp der vi måtte forsvare oss godt under de omstendighetene, og bruke kontringer.

