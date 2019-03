RBK-HELT: Roar Strand er kanskje Rosenborg-historiens største spiller. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Legenden Strand forventer tøff RBK-sesong

OSLO (VG) Roar Strand (49) tror Eirik Horneland (44) fort kan få kjenne på presset fra omgivelsene i Trøndelag denne sesongen. Selv vil RBKs nye trener skjerme seg fra mediene.

– Vi er forberedt på at det kan bli en tøff sesong. Det tror jeg. Det tar litt tid før en ny trener setter et lag. De har slitt med en del skader også. Det er en spenning rundt hvordan det kommer til å gå. Det må jeg innrømme, forteller Strand til VG.

Han er kanskje klubbhistoriens største spiller. Fra 1989 til 2010 spilte Strand 645 kamper, scoret 121 mål og vant makeløse 16 seriemesterskap.

Nå jobber 48-åringen som markedssjef for Takst-Forum Trøndelag – og følger spent med på hva som skjer i Rosenborg etter ansettelsen av Horneland.

RBK-SJEF: Eirik Horneland leder Rosenborg. Foto: NTB scanpix

– Det har vært hektisk

Horneland har fått oppgaven med å videreføre klubbens stolte arv. I samtale med VG denne uken medgir haugalendingen at de første månedene i jobben har vært travle.

– Det har vært hektisk, spennende og utfordrende, sier Horneland.

Sist sesong ledet 44-åringen FK Haugesund til en sterk 4. plass, noe som gir dem muligheten til å kvalifisere seg for Europa-spill i 2019. Han mener den største utfordringen i Rosenborg er arbeidet med å implementere ideene hans.

RBK-HELT: Roar Strand ble kastet i luften av medspillerne etter at Rosenborg hadde vunnet serietittelen i 2010. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

I sesongoppkjøringen hadde laget tapt fem av seks kamper før mandagens seier mot Norrköping. Hvis resultatene i de første serierundene uteblir, vil trøkket fra omgivelsene trolig bli stort rundt RBK-sjefen, tenker Strand.

– Utfordringen hans er forventningspresset. Både journalister, Rosenborg og publikum i Trøndelag er veldig kravstore. Jeg tror nok at han føler på det. Men han er vel en fyr som tør å stå i det. Vi får se hvordan han reagerer på det, sier Strand.

Skjermer seg

Horneland forteller at han er forberedt på at mange har meninger om jobben han og spillerne gjør. For å ikke la seg påvirke, holder RBKs nye trener seg unna flest mulig ytringer.

– Jeg tenker aldri på sånt. Jeg er trygg på meg selv. Det må du være. Du må få frem dine tanker og ideer. Du må gå inn i det med 100 prosent. Du kan ikke begynne å vingle etter meningsmann. Du må stole på deg selv, forklarer Horneland.

– Merker du noe til at du er sjef for Rosenborg og at det er veldig mange som mener mye?

– Nei. For jeg leser ikke. Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker og mener. Da blir du ufokusert. Jeg må være konsentrert på det jeg skal holde på med. Hva dere skriver og mener, og hva alle andre mener, det verner jeg meg selv fra.

– Så du holder deg bevisst unna mediene?

– Ja.

Slik skal RBK fremstå

I mandagens 3–0-seier mot Norrköping mønstret Horneland et mannskap i 4–2–3–1. Systemet kan minne om klubbens «DNA»-formasjon, 4–3–3, men det er også noen klare forskjeller.

Spillestilsmessig er det også gjort endringer, forteller kaptein Mike Jensen.

– Det er mange små forandringer. Vi skal bli litt mer intense, både i det offensive og defensive spillet. I fjor manglet vi kanskje litt på tempo. I Europa fikk vi temposjokk. Alt der går mye, mye fortere. Det har vi øvd masse på, sier Jensen til VG, før Horneland utdyper sin egen visjon.

– Vi ønsker å ha et energisk lag som spiller i lengderetning. Så ønsker vi å ha et lag som klarer å skape overtall. Hvor god samhandling du klarer å få, er avgjørende for om du klarer å bryte ned motstanderen.

Om Horneland lykkes eller ikke, gjenstår å se. Strand mener det aller viktigste er at laget vinner kamper. Da tror RBK-helten at publikum kan leve med at laget ikke nødvendigvis fremstår på en måte som de er vant med.

– Hvordan folk vil reagere, kommer helt an på resultater. Spiller dem godt og artig med mye sjanser og mål, vil ikke folk reagere på måten laget spiller på. Men det må skje ting. Folk vil ha offensiv fotball. Leder Rosenborg 1–0, må de gå for 2–0.

