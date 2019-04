MØTER RBK IGJEN: Odds trener Dag Eilev Fagermo i eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Odd på Lerkendal Stadion i november i fjor. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Fagermo om Risa til RBK: – Smør på flesk

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (52) forstår ikke hvorfor Birk Risa (21) skulle dra til Rosenborg så lenge trønderklubben allerede har Birger Meling (24).

Denne uken meldte Telemarksavisen at RBK hadde lagt inn bud på Odds venstreback Birk Risa, som er kaptein på U21-landslaget, samt Odds midtbanespiller Vebjørn Hoff.

Fagermo har ingen forståelse for at Lerkendal er et passende sted for Risa akkurat nå.

– Vi er litt tynt besatt, selv om det er bra konkurranse mellom forsvarsspillerne våre. Men dette hadde ikke vært riktig for Birk heller. At han som er kaptein og fast venstreback på U21-landslaget skal konkurrere mot venstrebacken på A-landslaget blir smør på flesk, sier Fagermo til VG.

Han tar med seg et Odd-lag som slo Brann 3-2 i serieåpningen til Lerkendal mandag.

– Er det en fordel eller en ulempe å møte Rosenborg nå, i den situasjonen de er i?

– Det tenker jeg ikke på. Jeg tror Rosenborg vinner seriegull uansett, og de vinner langt flere kamper enn de taper. Men jeg er spent på hva banen tillater av spill, sier Fagermo.

Rosenborg-trener Eirik Horneland har fått mye pepper etter premieretapet mot Bodø/Glimt. Nå kritiseres han for å ha kuttet for mange bånd til den tradisjonelle RBK-fotballen.

– Det er slående at veldig mange ting er gjort veldig annerledes enn før, sier Kai Bardal til VG.

RBK-AKTUELL: Birk Risa (t.v.), her sammen med Torgeir Børven og Joshua Kitolano. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Han setter Rosenborg-børsen for Adresseavisen, og legger i tillegg ut små videoanalyser av RBK på sosiale medier.

– Det er slående at veldig mange ting er gjort veldig annerledes enn før. Jeg forstår at han vil heve ambisjonsnivået, for utviklingen var ikke så stor under Kåre Ingebrigtsen og Rini Coolen, men de vant jo mange kamper på en måte som er mer nærliggende for de som har vært en stund i RBK, med vinger og tre spillere på midten, sier Bardal.

Bendtner vrakes?

Bardal er skeptisk til både angrepsspillet og det kollektive presset til RBK.

– Hvis bedringen skal komme veldig kjapt, så ville jeg prøvd å gjøre mer som før. Jeg tror de hadde stått sterkere hvis de hadde tatt var på det som var og heller tatt endringene etter hvert, sier han.

– Vil det ikke være en fallitterklæring å gjøre det nå?

– På enkelte ting kunne man gjort det, for eksempel måten de presser på. Det er veldig viktig å ha et godt press. Nå går hele angrepsspillet ut på å slå opp ballen, miste den og vinne den tilbake.

– Så primitivt?

– Jeg mener faktisk det. Enten slår man langt for å vinne første eller andre ball, eller så spiller man ballen i rommet bak backen, mener Bardal, som mener presset kan gjøres enklere:

– RBK er vant til å gjøre det med tre spillere, og det ville gjort det vanskeligere for de andre lagene. De har møtt Ranheim, Brann og Bødo/Glimt, alle i 4-3-3, den siste tiden og de har ikke vært i nærheten av å lykkes med presset. RBK prøver å presse med to stykker, men det er bestandig en som er ledig.

Muligens blir Nicklas Bendtner vraket etter sin svake prestasjon i Bodø. Denne uken har dansken vært utenfor elleveren i enkelte formasjonstreninger.

– Bør han starte eller benkes mot Odd?

– Det snakkes om intensitet og tempo. Hvis alt skal skje i full spurt, må man ta hensyn til det. Han er en spiller som hverken vil eller klarer det. Hvis man er avhengig av at folk jager, så bør laguttaket reflektere det.

– Gjermund Åsen er en veldig kreativ spiller, og med ballen i bena foran motstanderens forsvar er han soleklart bedre enn Bendtner, mener Bardal.

På spørsmål om det er mer uforutsigbart å møte RBK nå enn i sin vante 4-3-3-formasjon, sier Dag-Eilev Fagermo følgende:

– Jeg bryr meg ikke om det. Jeg har spilt mot Horneland i Haugesund, og vi kjenner jo til det han står for. Det er ikke noe spesielt, bortsett fra at vi øver på å trene mot den typen fotball.

Publisert: 05.04.19 kl. 14:57