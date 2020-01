MOT ROSENBORG-AVTALE: Carlo Holse i aksjon for FC København under Champions League-kvalifiseringskampen mot Røde Stjerne i sommer. Foto: ANDREJ CUKIC / EPA

Carlo Holse klar for Rosenborg

Den danske U21-landslagsspilleren Carlo Holse (20) går fra FC København til Rosenborg for et sted mellom seks og åtte millioner norske kroner.

VG meldte tidligere fredag at overgangen var mer eller mindre i boks, og nå bekrefter Rosenborg at de har hentet Carlo Holse fra København. 20-åringen har skrevet under på en kontrakt til 2024.

– Jeg er veldig glad for å ha signert for Rosenborg. Jeg går fra en stor skandinavisk klubb til en annen, sier Carlo Holse til RBKs nettsted.

Etter det VG kjenner til betaler Rosenborg et sted mellom seks og åtte millioner kroner, pluss at danskene skal ha sikret seg en videresalgsprosent om Holse selges videre fra Rosenborg i fremtiden.

Holse sier han rådførte seg med Ståle Solbakken før han tok avgjørelsen om å gå til Rosenborg.

– Han fortalte kun positive ting om klubben og rådet meg til å ta dette valget. Det er jo også en del dansker som har gjort det riktig bra i Rosenborg. Nicklas (Bendtner) fortalt mye positivt om Rosenborg også. Jeg har også hatt veldig gode samtaler med Eirik Horneland og Micke Dorsin, forteller Holse.

En logisk plass for venstrebente Holse i Rosenborgs 4–3–3 er på en av vingplassene, men antagelig kan 20-åringen også vurderes som indreløper. Isåfall vil han erstatte en annen danske, nemlig Mike Jensen som tidligere i vinduet gikk til Kypros.

Men for trener Eirik Horneland og RBK er det mest prekært på vingene etter at Yann-Erik de Lanlay har returnert til Viking og David Akintola er tilbake hos FC Midtjylland etter lånesesongen på Lerkendal.

Hos FC København-manager Ståle Solbakken har Holse stort sett kjempet om kantplass i nordmannens 4–4–2, men også vært aktuell i angrepet.

Han debuterte i hovedstadsklubben i en cupkamp som 17-åring våren for tre år siden og har gått gradene gjennom FCK-akademiet «School of Excellence». Solbakken har snakket varmt om danskens talent i mange år.

Mikael Dorsin er storfornøyd med overgangen.

– Dette er en ung spiller som har vært med på mye allerede. Han er oppfostret i FCK som har vinnerkulturen i veggene slik som i Rosenborg. Carlo er en fotrapp spiller som kan spille kant, men også bidra i en indreløperrolle. Jeg vil også rose FCK for en veldig god dialog rundt denne overgangen, sier Dorsin.

