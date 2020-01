PINLIG BERØRT: Rio Ferdinand (t.v.) sier han er flau over tilstanden Manchester United er i. Her diskuterer han med Ole Gunnar Solskjær før bortekampen mot Wolverhampton den 4. januar. Foto: Robin Parker / PA Images

United-legende raser: – Dette kan ikke forsvares

MANCHESTER (VG) Manchester United-legenden Rio Ferdinand (41) er opprørt etter skrellen mot Burnley på Old Trafford, der det krydde av tomme seter ved kampslutt.

Triumferende sang fra bortesvingen og piping fra hjemmefansen preget sluttminuttene av Manchester Uniteds 0–2-tap hjemme mot Burnley onsdag kveld.

Da dommeren blåste av kampen, hadde mange United-fans forlatt stadion. Foran et mylder av tomme, røde seter beveget Ole Gunnar Solskjær og hans spillere seg mot tunnelen til lyden av Burnley-fansens jubel.

I BT Sport-studio, med utsikt over det hele, satt en forbannet Ferdinand.

– Jeg så folk reise seg og gå i det 84. minutt. Det er uhørt på dette stadionet. Å se folk dra med forakt i ansiktet ... Det er flaut, sier den tidligere midtstopperen, som ber klubbledelsen om handling:

– Jeg sitter her oppe og er flaut! Folkene i toppen er nødt til å gjøre endringer. Dette kan ikke forsvares.

Ferdinands ord står i sterk kontrast med det han ytret etter at Manchester United slo PSG ut av Champions League i mars i fjor.

– Ta frem kontrakten, legg den på bordet og la ham (Solskjær) signere den. La ham skrive de summene han vil på den, etter det han har gjort siden han kom inn, sa en ekstatisk Ferdinand på TV etter «mirakelet i Paris».

Nå kan det se ut til at Solskjær har mistet støtten fra sin tidligere lagkamerat.

– Jeg har spilt med Ole, han er en av mine gamle lagkamerater, men resultatene har ikke vært gode nok. Han har hatt skader på noen nøkkelspillere, men med tanke på hvor mye penger som er brukt på denne troppen, så hadde man forventet mer i retur, sier Ferdinand.

Det var en alvorspreget Ole Gunnar Solskjær som stilte til pressekonferanse på Old Trafford etter tapet mot Burnley. Nordmannen har hatt en tendens til å prøve å fremheve lyspunkter etter tap, men denne gangen droppet han unnskyldningene.

– Jeg er sjefen, så det er opp til meg å få det til å fungere på banen, sier Solskjær og fortsetter:

– Det er en vanskelig periode. Det er en hard periode for dem.

– Hvordan overbeviser du de desillusjonerte supporterne om at ting kommer til å endre seg, og at det finnes forbedring, når det er ikke noe bevis for det på banen?

– I dag var det ikke det. Fansen føler seg kanskje desillusjonert. Vi må bare holde oss til våre verdier og det vi tror på, vel vitende om at det ikke er vits i å synes synd på seg selv, sier Solskjær.

