Avviser prissjokk for Premier League-seerne: – Det vil ødelegge markedet

Seierherren NENT Group bekrefter at prisen på de lukrative Premier League-rettighetene økte nok en gang, men avviser at TV-seerne må belage seg enorm prisøkning.

Torsdag morgen ble det klart at NENT Group vant kampen om Premier League-rettighetene fra 2022 til 2028. Det betyr at TV 2 ikke lenger kommer til å sende den engelske ligafotballen etter 2021/22-sesongen.

TV 2 betalte ifølge Dagens Næringsliv i 2018 rundt 1,9 milliarder kroner for tre år i den forrige rettighetsperioden for Premier League.

NENT Group bekrefter at prisen økte også i denne milliardkampen om Premier League-rettighetene, men vil ikke opplyse om prisen de måtte betale for å vise Premier League på Viaplay på norske skjermer i kommende seksårsperiode. TV 2 gjorde det tidligere i dag klart at de ikke hadde det høyeste budet.

– Det har vært en prisinflasjon, men ikke på det nivået at vi ikke ville ha rettighetene. Det har vært til dels sterk konkurranse og stor interesse blant medieaktørene. Men prisøkningen har vært rimelig, sier Tobias Gyhlénius, kommunikasjonsdirektør i NENT Group, til VG.

NENT Group har allerede sendt Premier League på Viaplay i Sverige, Danmark og Finland, der en totalpakke med sport har kostet 479 svenske kroner. Han er klar at de ikke kan pålegge kundene enorme prisoppganger, også i Norge fremover.

– Vi kommer til å gjøre rettighetene så bredt tilgjengelig som mulig. Det går ikke an å ha sjokkhøy prisoppgang. Det vil ødelegge markedet. Man må finne en balanse i dette. Selvsagt finnes det en interesse for Premier League og sport. Men vi kan ikke øke prisene for mye. Det vil ikke kundene akseptere, sier Gylhénius.

Professor ved NTNU Handelshøyskolen, Harry Arne Solberg, sier at fotball er idretten som utløser høyest betalingsvilje, ved siden av boksing.

TV 2 Sumo tar per dags dato 449 kroner måneden for pakken med Premier League og sport og 479 kroner for totalpakken, som inkluderer Premier League.

– Betalingsviljen er stor blant dem som vil følge sitt britiske favorittlag gjennom ni måneder, sier Harry Arne Solberg, økonomi.

Rettighetene til NENT Group: Fotball: Engelsk Premier League fra 2022 til 2028.

Engelsk FA-cup til 2024.

Engelsk ligacup til 2022.

En rekke europeiske ligaer, deriblant 1. Bundesliga, til 2021.

Champions League til 2021. Håndball: VM til 2025.

EM til 2026.

Champions League til 2023. Ishockey: VM til 2023 Motorsport: VM i formel 1 til 2021. Ski: Verdenscup i nordiske grener, alpint, snowboard og fristil fra 2021 til 2026.

Ski-VM i 2023 og 2025. Skøyter: Alt av verdenscup og mesterskap til 2023. Amerikansk idrett: Rettigheter NHL, NFL og MLB (ukjent varighet). Kilde: NTB

Kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand skriver i en sms til VG at kanalen ikke går ut med abonnentstall for TV 2 Sumo, hverken totalt eller på enkeltprodukter.

TV 2 oppga selv i en pressemelding i oktober 2018 at strømmetjenesten hadde nådd 400.000 abonnenter. Bransjenettstedet Kampanje melder at «den engelske fotballen alene står fort for rundt 125.000 Sumo-kunder alene».

Da Ole Gunnar Solskjær i desember samme år ble manager i Manchester United, opplyste TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland til Aftenposten at antall abonnenter på Premier League-pakken deres økte med 25 prosent.

Per i dag har Viaplay, som blir plattformen for Premier League, 1,6 millioner betalende kunder i Norden, opplyser Gyhlénius.

TV 2 har hatt visse begrensninger på hvor mange kamper de kan sende fra Premier League hver runde. Gylhénius opplyser om at Premier League bestemmer hvor mange kamper som kan sendes og må svare på hvordan det kommer til å se ut fremover.

Han påpeker at kampantallet de kan sende varierer ut fra oppsettet til Premier League. Denne sesongen sender de 232 kamper direkte.

– Vi forventer ikke at det blir færre kamper i den neste rettighetsperioden, sier Gylhénius.

Det som er helt sikkert er at det kommer til å bli egne norske sendinger, med norske kommentatorer og eksperter i studio fremover, selv om NENT eier rettighetene for hele Norden.

– Vi har lokale sendinger med de beste lokale ekspertene og kommentatorene i dag for hvert land. Det kommer vi til å fortsette med, og det blir det selvsagt også i Norge. Det er viktig for seerne, sier Gylhénis.

Kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i Mediacom, Lasse Gimnes, tror at Viaplay kan gå mot gylne tider, publikumsmessig i alle fall.

– Dette er den viktigste saken på premium strømmemarkedet i Norge. Så det er grunn til å tro at vekstvinneren når den nye rettighetsperioden starter heter Viaplay. Men det er ikke nødvendigvis lønnsomhetsvinneren, sier Gimnes.

