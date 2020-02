VANT: Sander Berge spilte fra start da Sheffield United slo Crystal Palace. Foto: IAN KINGTON / AFP

Utrolig tabbe da Sander Berge seiret i debuten

SELHURST (VG) (Crystal Palace – Sheffield United 0–1) Sander Berge (21) og hans nye lagkamerater overnatter på Europa League-plass takket være en sensasjonell keepertabbe av Vicente Guaita (33).

Den spanske Crystal Palace-keeperen skulle enkelt plukke en corner fra gjestenes Oliver Norwood, men fomlet den i stedet over egen målstrek og sikret seg en urokkelig plass i Premier League-sesongens tabbekavalkade.

Blunderen kom like før det var spilt en time på Selhurst Park, der Berge viste stor ro og duellstyrke i sin første kamp som Sheffield United-spiller etter overgangen fra Genk torsdag.

To døgn etter at han signerte kontrakten som gjorde ham til Premier League-spiller, var Asker-gutten allerede inne i startoppstillingen tatt ut av manager Chris Wilder – noe ingen engelske aviser hadde spådd på forhånd.

Og den norske landslagsspilleren, som det er knyttet enorme forventninger til i klubben, brukte ikke lang tid på å gi bortefansen noe å glede seg over.

Etter noen få minutter gikk han knallhardt inn i en duell med Wilfried Zaha, ligaens største driblefant, noe som ble svært godt tatt imot blant Sheffield United-tilhengerne. De satte i gang den nye Berge-sangen fra tribunen:

«He’s Norwegian,

He plays for The Blades with John Egan

We're playing in Europe next season,

with Sander Berge.»

Og fortsetter de i dette sporet, så er det grunn til å tro at Sheffield United spiller i Europa neste sesong. Seieren mot Palace sender laget opp på en foreløpig femteplass i Premier League.

Men det var ingen overbevisende forestilling. Crystal Palace kontrollerte i stor grad oppgjøret, mens gjestene ble løpende mye imellom. Berge fikk få muligheter til å utmerke seg offensivt, men slo et farlig innlegg halvveis ut i første omgang.

21-åringen fikk vist frem roen og oversikten i pasningsspillet sitt, i tillegg til luftstyrke og noen gode taklinger. Han hadde også et balltap som førte til en halvsjanse for hjemmelaget, men kan alt i alt være fornøyd med en debut der han viste at han tar nivået i Premier League.

Nordmannen ble på banen til det 68. minutt, ti minutter etter Guaita-tabben, da han ble byttet ut til fordel for John Lundstram. Nordmannen fikk et klapp på ryggen av manager Wilder mens Sander Berge-sangen igjen ble sunget i bortesvingen.

Crystal Palace-spiller Joel Ward fikk et direkte rødt kort av dommer Bobby Madley, men etter en VAR-vurdering og en ekstra sjekk på skjermen, trakk han tilbake avgjørelsen og ga gult kort.

Sheffield United festet et grep på kampen etter å ha tatt ledelsen, og Palace var aldri i nærheten av å utligne.

