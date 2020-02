ETTERTRAKTET: Mange vil snakke med Erling Braut Haaland under landslagssamlingen neste måned. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

NFF tar Haaland-grep før Serbia-kampen

Når Erling Braut Haaland kommer til landslagssamling i Oslo neste måned, møtes 19-åringen av et spesialopplegg fra Norges Fotballforbund (NFF).

Det får VG opplyst av NFF. For blant annet å passe på at Borussia Dortmund-spissen ikke blir tappet for energi foran den avgjørende EM-kvalikkampen mot Serbia, vil i utgangspunktet ingen medier få individuelle intervjuer med ham utover TV-rettighetshaver.

I stedet gjør Norges Fotballforbund som Sverige gjorde med Zlatan Ibrahimovic i over et tiår – de kaller inn til en felles pressekonferanse mandag 23. mars.

– For Erlings del betyr det at han blir tilgjengelig på pressekonferansen sammen med landslagssjefen. Han stiller ikke på pressetreff for å gjøre én til én-intervjuer med 15–20 ulike medier. Det er ganske enkelt ikke mulig å gjennomføre, sier mediesjef Svein Graff til VG.

Tirsdag møter Dortmund og Haaland Werder Bremen i 8-delsfinalen i den tyske cupen.

Enorm etterspørsel

Selv om det er over halvannen måned til landslaget samles i Oslo, skal NFF allerede ha mottatt en haug med henvendelser fra flere ulike land.

– Vi merker at Erling er en av de heteste spissene Fotball-Europa. Det er ikke bare fra sportsjournalister. Det er henvendelser fra ulike underholdningsprogrammer, talkshows, portrett- og dokumentarønsker, sier Graff.

– Vi forventer et solid trykk rundt Serbia-kampen. Det blir veldig gøy. Det er sånne kamper spillerne og publikum elsker. Samtidig må vi ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal være tilgjengelige for mediene og samtidig maksimere muligheten for å vinne kampen, forklarer NFFs mediesjef.

GJØR SOM ZLATAN: Ibrahimovic pleide å ha egne pressekonferanse som svensk landslagsspiller på grunn av antall medier som ønsket å prate med ham. Nå gjør Norge det samme med Haaland. Foto: TT

Et NFF-grep

Graff understreker at spesialopplegget ikke er etter ønske fra Haaland eller Borussia Dortmund. Det er noe NFF har bestemt selv.

– Erling er mest glad i å snakke med beina, men tvers gjennom profesjonell. Han skjønner at mediene er en del av jobben. Samtidig er han befriende ærlig og tør å si hva han mener. Vi er opptatt av tilgjengelighet for pressen, men på våre premisser. Det tror jeg mediene og publikum forstår. Vårt opplegg er jo heller ikke helt ulikt klubbens, sier Graff.

– Forventer dere reaksjoner på at lagets kanskje største profil vil bli skjermet i stor grad?

– Jeg tror mediene har forståelse for dette. Det aller viktigste er at han er tilgjengelig for mediene, men på våre premisser.

TAR GREP: Mediesjef Svein Graff skal passe på at Haaland ikke må gjøre for mye utenomsportslige ting under landslagssamlingen neste måned. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bryr seg ikke om «hypen»

Haaland har scoret 35 mål på 25 kamper så langt denne sesongen. Åtte av dem er i Champions League, hvor bare Robert Lewandowski har flere totalt. De syv siste nettkjenningene er kommet i løpet av jærbuens tre første opptredener for Dortmund.

I SENTRUM: Haaland gratuleres av Dortmund-kameratene Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou og Raphaël Guerreiro for en scoring mot Union Berlin på lørdag. Foto: AP

Etter 5–0-seieren over Union Berlin på lørdag fikk Haaland spørsmål om han får med seg alt som skrives og sies om han. Det svarte stjernespissen slik på:

– Jeg prøver bare å nyte livet mitt og gjøre det jeg gjør. Det er det jeg fokuserer på. Jeg tenker bare på neste kamp, og vinne den.

For Norges del er det EM-kvalikkampen mot Serbia på Ullevaal 26. mars som gjelder. Hvis det norske landslaget vinner den matchen, venter seiersherren av oppgjøret mellom Skottland og Israel. Den kampen vil da finne sted i Oslo fem dager senere i det som eventuelt blir en ren finale om plass i sommerens Europamesterskap.

BRENNHET: Haaland har scorer foreløpig mål hvert 19. minutt for Dortmund. På Signal Iduna Park ble det to nye nettkjenninger mot Union Berlin på lørdag. Foto: AP

Publisert: 03.02.20 kl. 11:45

