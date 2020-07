UVISS FREMTID: Joshua King og Bournemouth har én fot i Championship, men nordmannen kan uansett fort stå med begge bein i Premier League neste sesong. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Ekspertene tror King rykker ned: – Han spiller ikke i Championship neste sesong

At Bournemouth spiller i Premier League når 2020/21-sesongen sparkes i gang er på ingen måte gitt. Men at Joshua King (28) spiller der er ekspertene sikre på.

Nå nettopp

– Han spiller ikke i Championship neste sesong. Det er jeg ganske sikker på, svarer TV 2-kommentator Kasper Wikestad på spørsmål om hva som skjer med Joshua King dersom Bournemouth rykker ned.

«The Cherries» har etter 36 spilte kamper 31 poeng, og tre poeng opp til trygg grunn. På henholdsvis 17. og 16. plass ligger Watford og West Ham, som har én kamp mindre spilt. De to lagene møtes fredag kveld.

I faktaboksen under kan du se hvordan nedrykksstriden ser ut:

Nedrykksstriden Kampprogram: 16. West Ham: Watford (h), Manchester United (b), Aston Villa (h)

17. Watford: West Ham (b), Manchester City (h), Arsenal (b) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18. Bournemouth: Southampton (h), Everton (b)

19. Aston Villa: Everton (b), Arsenal (h), West Ham (b)

20. Norwich (allerede rykket ned) Tabellsituasjonen: 16. West Ham: 35 kamper, 34 poeng, -15 målforskjell

17. Watford: 35 kamper, 34 poeng, -21 målforskjell ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18. Bournemouth: 36 kamper, 31 poeng, -25 målforskjell

19. Aston Villa: 36 kamper, 31 poeng, -27 målforskjell

20. Norwich (allerede rykket ned) Vis mer

– Jeg tror Bournemouth rykker ned. De må i hvert fall ha fire poeng, antageligvis seks, dersom de skal holde seg, sier Wikestad.

– Veldig attraktiv spiller

Han kaller den siste tids gode Bournemouth-kamper, som nedsablingen av Leicester og det hederlige 1–2-tapet for Manchester City, «de siste krampetrekningene».

– Men Eddie Howe er en miraklenes mann. Han har fått Bournemouth ut av dritten før han, sier Wikestad.

les også Manchester United klorte seg fast i kampen om topp-fire: – Nå må vi vinne resten av kampene

Men om manageren ikke skulle få «Bournemouth ut av dritten», tror han King finner seg en ny klubb. Han burde ha flere interessenter, ifølge Wikestad.

– Det burde være flere klubber som vil satse på ham. Han har vært ujevn med scoringene, men han er jo først og fremst en som kan brukes i flere posisjoner, som har veldig gode ferdigheter og forutsetninger. Han har fysikk, fart, og er smart, slik at han kan løse å spille i ulike offensive posisjoner. Alt det gjør ham til en veldig attraktiv spiller for mange klubber, analyserer Wikestad.

KOMMENTATOR: Kasper Wikestad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Leeds?

Joshua King ble koblet til et spiss-desperat Manchester United i januar, og har tidligere vært linket til Tottenham og Newcastle. Selv har han tidligere vært klar på at han kan spille for en av topp seks-klubbene i Premier League.

Det samme har Liverpool-legende og fotballekspert Jamie Carragher ment.

les også Her ryker poengrekord-håpet etter grove forsvarsfeil: – Vi fikk som fortjent

– Det burde være mange interessante klubber i Premier League, men ikke helt i toppsjiktet, sier Wikestad, som lanserer to klubber:

– Sheffield United kunne vært et kjempevalg. De mangler en type som ham på topp, og det ville vært et høyinteressant valg dersom de var interessert. Leeds hadde jo også vært fantastisk. Hvis man skal sitte å drømme litt, da. Det tar jeg bare fra mitt eget hode. Han er absolutt en som kunne passet Marcelo Bielsa dersom de rykker opp.

Det som i hvert fall er sikkert er at han ikke returnerer til norsk fotball:

Fotballnettstedet Transfermarkt anslår at King har en markedsverdi på drøyt 160 millioner norske kroner. I en alder av 28 år, med under ett år igjen av kontrakten, må kanskje Bournemouth selge – dersom det blir nedrykk.

Det betyr ikke at han blir billig å hente, dog. Og også økonomien spiller en stor rolle. Både for Bournemouth, en eventuell kjøper og ikke minst for King selv.

– Han er i en alder hvor han kanskje har én, eller to, skikkelig store, feite kontrakter. Det er mange interessante, morsomme vurderinger han må gjøre. Det er så mye som spiller inn. Hvilken rolle får han, penger, kjemi. I den alderen han er i nå er det viktig å treffe med en overgang. Det er ikke så mye rom for å bomme.

les også Roser Solskjærs utvikling som United-sjef: – Han er ikke lenger Molde-manageren

– Gode kort på hånden

Også Jesper Mathisen, fotballekspert i TV 2, er overbevist om at King spiller Premier League-fotball neste sesong – uavhengig av hvordan det går med Bournemouth når alt skal avgjøres over de neste to ukene.

– Han har utviklet seg kraftig i relativt voksen fotballmessig alder. Han er garantert ivrig etter å spille på øverste nivå. Han har vært der i en årrekke, og vært stabil og god, for både klubb og landslag. Jeg tror han vil ha flere muligheter om det ender med nedrykk.

EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Heller ikke han tror det blir noen eventuell overgang til en topp seks-klubb.

– Men King har gode kort på hånden. Han har en stor stjerne der han er. Det virker som han trives, og han har familie der også. Han er viktig for klubben og har en god kontrakt, så det skal jo litt til å kjøpe ham fri.

– Hvor han går kommer litt an på hvem som har pengene til det, sier Mathisen.

King står med fem scoringer på 24 Premier League-kamper denne sesongen. Hans hittil beste sesong kom i 2016/17. Da noterte han seg for 16 fulltreffere og to målgivende pasninger på to kamper.

Da viste han at toppnivået er udiskutabelt. Så gjenstår det å se hvordan Bournemouths – og Kings – fremtid blir.

Publisert: 17.07.20 kl. 16:10

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 36 18 8 10 67 – 36 31 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser