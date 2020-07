GLIS: Neymar feirer sammen med Angel Di Maria etter å ha scoret kampens eneste mål. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Rødt kort, tårer og temperatur: PSG cupmester – 135 dager etter forrige kamp

(PSG – St-Etienne 1–0) Selv med ti mann store deler av kampen forsvarte St-Etienne seg mesterlig. Men til slutt ble det stjernespekkede PSG-laget for sterke i den franske cupfinalen.

Før fredag hadde det ikke blitt spilt offisiell fotball i Frankrike siden mars, og sist gang PSG var i aksjon var i Champions League-kampen mot Erling Braut Haaland & co.

Det var dermed knyttet stor spenning til hvordan Neymar, Kylian Mbappé og resten av PSG-spillerne ville prestere i cupfinalen mot St-Etienne, som ble spilt med et par hundre tilskuere på den franske landslagsarenaen Stade de France.

Og det var Saint-Etienne som fyrte av et tidlig skremmeskudd da Denis Bouanga traff innsiden av stolpen før ti minutter var spilt.

Men så fant hovedstadslaget rytmen. Kylian Mbappé tok de grønnkledde på senga da han plutselig dro en 20 meters lynspurt rett gjennom forsvarsrekka, og selv om keeper reddet skuddet til 21-åringen, så var Neymar på rett sted på returen, og hamret inn 1–0 via tverrliggeren.

Skadesmell for PSG

Midtveis i den første omgangen gikk det også hett for seg ute på gresset i Paris.

Det startet med at Loic Perrin satte inn en saftig takling på Mbappés ankel, og det tok ikke mange sekundene før samtlige spillere ute på banen hadde flokket seg rundt de to.

Og etter et par gule kort, litt fransk kjefting og dytting, så endte både Perrin og Mbappé med måtte forlate banen. 34 år gamle Perrin med rødt kort etter VAR-sjekk, og Mbappé måtte kaste inn håndkleet da ankelen pekte i helt feil retning i et halvsekund der.

Det var også antageligvis det siste Loic Perrin gjorde i St-Etienne-drakt, og veteranen forlot banen i tårer. Det samme gjorde Mbappé. Noen minutter før slutt kom han ut igjen til banen – på krykker.

GRÅT: Slik forlot Kylian Mbappé banen etter å ha blitt råtaklet av Loic Perrin. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Savnet Cavani

Men en som ikke var på plass i Paris fredag var spissen Edinson Cavani. 33-åringen forlenget nemlig ikke kontrakten med PSG som gikk ut 1. juli, og gikk dermed glipp av cupfinalen – og den kommende avslutningen av Champions League.

Fredag var det i stedet argentinske Mauro Icardi som måtte ta ansvar på topp, sammen med Kylian Mbappé og Neymar, og senere Pablo Sarabia etter at Mbappé måtte gå av.

Icardi er langt fra fremmed for å score mot nettopp St-Etienne. I februar scoret han sitt første hat trick i PSG-drakten mot nettopp fredagens motstander, da i den franske ligacupen. Fredag ble det dog ingen fulltreffere for den tidligere Inter-spilleren, og det var et tydelig savn i PSG-angrepet etter en som kunne omsatt de mange store sjansene i mål – spesielt etter at Mbappé gikk av.

Når det gjelder hva som blir neste stoppested for Cavani, så har faktisk eieren for Premier League-klare Leeds, Andrea Radrizzani, innrømmet at den uruguayanske spissen står høyt på ønskelisten før neste sesong.

– Vi har definitivt tenkt på det, og vi får se om det kan bli en realitet nå som han er klubbløs, har Radrizzani sagt til Sky Sports Italia.

OPPHETET: Det ble delt ut fire gule kort etter situasjonen da Perrin skadet Mbappé. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Men St-Etienne klarte altså aldri finne nettmaskene, og dermed er PSG cupmester i Frankrike for 13. gang.

Nå venter Lyon i ligacupfinalen for PSG, før kvartfinalen i Champions League mot Atalanta. Men det spørs nok om de må klare seg uten Kylian Mbappé.

