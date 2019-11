HELE REGISTERET: På ett år gikk Mjøndalen-trener Vegard Hansen fra champagnefeiring for plassen i Eliteserien til et nedrykk som fortsatt svir. Men dette er bare to av 14 lignende sesongavslutninger for Hansen. Foto: Bjørn S. Delebekk og NTB Scanpix

Ingen slår rutinen til Mjøndalen-Hansen i avgjørende kamper: – For Vegard betyr det alt

Den norske toppdivisjonen har aldri hatt en heftigere bunnstrid. Men for Mjøndalen og Vegard Hansen (50) er det som en høyst ordinær sesongavslutning på 14. året.

Overtidsscoringer, røde kort, 4–3 og 4–4, bortemålstriumfer, baner med overvann, Mads Hansen lurer syv motspillere i samme soloraid, sensasjonsseirer, braktap, nedrykk og opprykk.

Vegard Hansen har kjent på og sett det meste når han årlig spiller sin fotballversjon av stigespillet:

Siden 2006 har Mjøndalen spilt om muligheten for opprykk eller for å klare plassen i divisjonen de befinner seg. Hvert eneste år siden Vegard Hansen overtok treneransvaret på Nedre Eiker.

Søndag skjer det igjen i Eliteserien, for en mellomting finnes tilsynelatende ikke i Mjøndalen. Med par unntak på hans 14 sesonger og rundt 500 kamper har Vegard Hansen knapt ledet klubben i en betydningsløs kamp.

Når VG går gjennom sesong for sesong fra 2006 til 2019 ved hjelp av internett og hukommelsen til tidligere Mjøndalen-profil Mads Hansen, som var med på veldig mange av matchene før han la opp og istedet ble popsanger og nett-tv-kvikkas, kommer vi til et utvalg på nøyaktig 20 matcher der Mjøndalen har spilt for eksistensen ene eller andre veien.

Vegard Hansen har vært trener i samtlige. Hvis du ser bort fra Follo-kampen i 2008 hvor han sto på tribunen etter å ha blitt utvist som spiller i kampen før, eller da han fikk rødt kort og ble bortvist fra benken i nest siste runde mot Vard Haugesund i 2013.

I den 21. «Hansen-finalen» må brunlaget hans slå serietier Vålerenga i Nedre Eiker for å ha håp om kvalikplass eller ny kontrakt. I den seks lag sprø nedrykksstriden kan ingen av trenerne i Sarpsborg, Lillestrøm, Tromsø, Strømsgodset eller Ranheim matche rutinen Mjøndalen-treneren har på avgjørende kamper i norsk fotball.

– Det er såpass, ja. Når man lever som jeg har gjort i mange år, får man en solid rustning. Eller faller sammen, billedlegger Vegard Hansen selv.

– Jeg tør å påstå at det betyr mer for ham enn andre trenere. Alle sier det, men for Vegard betyr det alt. Andre trenere drar hjem etterpå og får perspektiv på livet. Vegard reiser hjem til leiligheten sin på stadion, beskriver Mads Hansen, som hadde treneren med samme etternavn som han selv i veldig mange av sine 353 Mjøndalen-kamper.

Begge nevner den heftige opprykkskvalifiseringen mot Elverum fra 3. divisjon (serienivå fire) i 2006 som den de husker best. Den endte 4–4 etter ekstraomganger i returoppgjøret i Hedmark, som sendte Mjøndalen opp på bortemål. Den satte på sett og vis standarden for all galskapen Mjøndalen siden har hatt som en slags adventstradisjon.

– Det første og minst kjente, men kanskje det aller viktigste. Uten det opprykket kunne alt vært over før det begynte. Ellers har alle opprykkene og ikke minst nedrykket i 2015 (fra Eliteserien) satt dype spor, sier Vegard Hansen.

Uansett divisjonsnivå neste år garanterer han at han er motivert for å fortsette som trener. Sportssjef Kenneth Karlsen, som også har vært med hele veien, hopper av en gang etter sesongen. Men han rekker en siste oppsetning med Mjøndalen-drama sammen med sin mangeårige venn og fotballkollega i klubben duoen har løftet sammen.

– Vegard er først og fremst ærlig. Ingen skuespiller. Lite opptatt av å skape falsk trygghet eller håp. Det betyr at han også er troverdig overfor spillerne. Når vi finner det vi oppriktig tror på med tanke på lag og taktikk, kjører vi fullt og helt på det. Vegard er rasjonell, kynisk og modig i disse kampene, sier Kenneth Karlsen.

– Andre trenere er nok flinkere til å holde et pokerfjes når de hører om andre resultater. Et livekamera på Vegard Hansen på søndag ville avslørt resultatene i alle de andre kampene. Men han er ekstremt motivert, og det smitter over, mener Mads Hansen.

Kaller seg rolig

4–5-nederlaget for Bodø/Glimt i andre serierunde betegnet Vegard Hansen som «det verste han har vært med på sitt liv». Nå påstår han å være rolig i dagene frem mot ligaavslutningen.

Tiden bruker han som markedsmedarbeider (som er en del av stillingen hans) og selger annonser. For øvrig er omsetningen til selgeren Hansen nok til å finansiere lønnen til treneren Hansen.

– Hvor mye studerer du tabellen nå?

– De siste to rundene har jeg hatt full kontroll. Det handler om i hvor stor grad vi skal gamble underveis. Mot Stabæk gamblet vi ikke, ved å legge om til tre mann bak, for eksempel, fordi vi visste målforskjellen var akseptabel. Når det er så mange lag involvert, må man bare følge med, sier Mjøndalen-treneren.

Kan klå Godset

Kaptein Christian Gauseth mener at klubben er heldige som ikke står overfor eventualiteter i siste runde. Seier er det eneste som kan bety noe. Å ende på kvalikplassen betegner han som «en drøm».

– Det er sånne anledninger vi har bygd klubben vår på. I så måte kan det bli en ny merkedag som folk kommer til å huske. En ny Brann 2014, sier Gauseth.

Det er for øvrig ikke usannsynlige resultater som skal til for at Buskerud-rivalene Strømsgodset og Mjøndalen ender på samme poengsum og prikk lik målforskjell. Da går Mjøndalen foran Godset på innbyrdes oppgjør.

– Det scenariet hadde vært gøy, smiler Vegard Hansen.

