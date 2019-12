SKADET: Ohi Omoijuanfo er ute i 12–14 uker. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nyoperert Ohi har spilt med smerter siden august – ute i 12–14 uker

Før Moldes bortekamp mot greske Aris 15. august, kjente Ohi Omoijuanfo (25) smerter i kneet. De samme smertene spilte han med ut sesongen før han torsdag denne uken ble operert.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har i utgangspunktet vært negativ til den lange sesongoppkjøringen vi har her i Norge. Nå liker jeg den veldig godt, ler Ohi ved godt mot da VG prater med han torsdag ettermiddag.

Og en lang sesongoppkjøring er nettopp det 25-åringen trenger nå. Torsdag formiddag var han under kniven for en operasjon i kneet, nærmere bestemt en skade på menisken. Nå må han belage seg på 12–14 uker før han igjen kan leke med fotballen igjen. Han er dermed tidligst tilbake i månedsskifte februar-mars.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Den er kjip. Jeg har hatt problemer med kneet i en lang periode. Ettersom det var pause nå, så bestemte vi oss for å gjøre noe med det, forteller 25-åringen.

les også Seriemester Molde slo Vålerenga i målfest

Hell i uhell

Ohi forteller om mange kamper og treninger med smerter som til tider har vært ekstremt smertefulle for han. Han var likevel fast bestemt på at han ikke ønsket å gjøre noe med det før etter sesongslutt. Og fasiten for Ohi ble 15 mål på 27 seriekamper, og ikke minst et seriegull i debutsesongen sin i Molde-drakta. På mandag ble han også kåret til årets forbilde i Eliteserien da Fotballfesten gikk av stabelen.

– Jeg er faktisk litt imponert over meg selv. Jeg har bitt tenna sammen når jeg har hatt det vondt. Samtidig har jeg følt meg relativt pigg i de fleste kampene, forteller han.

Men han legger ikke skjul på at skaden har hemmet han ved flere anledninger.

– Jeg hadde en bra sesong nå, så da håper vi på en enda bedre enn neste år. Da snakker vi toppscorer, ler spissen.

Se hva Ohi sa etter at Molde ble seriemestre her:

Publisert: 05.12.19 kl. 17:21

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om